«Группа смерти» на Евро — это «группа мертвых»?

В прошедшей Лиге чемпионов изначально самой мощной выглядела группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Её сразу нарекли «группой смерти». А на деле она оказалось «группой мёртвых». Все четыре команды были очень проблемными, качество их футбола сильно разошлось с ожиданиями (пускай это и наши проблемы).

Да, интрига в группе жила до последних минут последнего тура. Да, «ПСЖ» и «Дортмунд» позднее зарубились в полуфинале. А немцы затем ещё и лихо осаживали «Реал» целых 75 минут в финале. Но факт остаётся фактом: «группа смерти» оказалась «группой мёртвых». Все ошибались, все теряли очки, все успели разочаровать. Даже те, кто вышел в плей-офф.

На Евро-2024 «группой смерти» выглядит квартет B: Испания, Италия, Хорватия, Албания. Албанию сразу вынесем за скобки. Это очень крепкая команда, с ней наверняка никому не будет легко. Но на бумаге она выглядит ощутимо слабее своих соперников.

Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 19:00 Испания - Хорватия -

Основной интерес — Испания, Италия и Хорватия. Итальянцы — действующие чемпионы Европы, испанцы выиграли Лигу наций, хорваты в призах на двух последних чемпионатах мира. Все три сборные — с именем и статусом. Но гораздо важнее их актуальное состояние. А тут есть вопросики. «Группа смерти» снова может оказаться «группой мёртвых».

Начнём с Испании. Евро-2024 — это первый крупный турнир для тренера Луиса де ла Фуэнте. Он уже выигрывал Евро — молодёжный. Но взрослый футбол — совсем другая история.

За полтора года работы де ла Фуэнте наверняка освоился в новых условиях. Он уже выиграл с Испанией Лигу наций и уверенно вывел её на Евро. Но даже по сравнению с этим финальная часть крупного турнира — явление особое. Подготовка к такому турниру, работа в цейтноте по ходу — это очень сильно отличается от любой другой тренерской работы. Со всем этим де ла Фуэнте сталкивается впервые. И справится ли он — вопрос.

В составе сборной Испании тоже есть дебютанты крупных турниров. Основной справа в атаке — Ламин Ямал, которому накануне финала Евро исполнится 17. Чтобы Ямал отпраздновал день рождения в Германии, испанцам придётся постараться. Ну или можно просто не уезжать после вылета. Плюс в центре обороны теперь играет Робен Ле Норман из «Реала Сосьедад». Он старше Ямала, ему уже 27. Но когда речь идёт о первом крупном турнире, не так важно, сколько футболисту лет. У него нет опыта таких матчей — это ключевое.

Впервые на крупный турнир едут Алехандро Гримальдо, Мартин Субименди, Алекс Баэна, Фермин Лопес, Айосе Перес, Марк Кукурелья, Дани Вивиан, Микель Мерино и даже 34-летний Хоселу! Точно не все они будут в основе или даже рядом с ней. Возможно, кто-то вовсе ни разу не выйдет на поле. Но в любом случае у Испании очень много новичков. Разного возраста, разного статуса, из разных клубов — однако на больших турнирах они новички. А в таких случаях опыт часто играет решающую роль.

Опыта мог бы добавить Иско, который провёл шедевральный сезон за «Бетис». Но он получил травму и пропустит турнир. В лице Иско Испания лишилась не только опытного игрока. Она лишилась звезды, фронтмена. В нынешней сборной таких мало.

Понятно, что футбол испанцев в первую очередь основан на коллективных взаимодействиях. Так было и в золотую эру сборной Испании — с 2008-го по 2012-й. Но в те годы почти каждый — от Пуйоля и Хаби Алонсо до Иньесты и Торреса — мог стать фронтменом в нужный момент. В нынешней команде таких людей сильно меньше.

«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира 24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Железобетонный «решальщик», возможно, всего один — это Родри. Он робот: всегда даёт высочайшее качество. А в самые нужные моменты может дать качество ещё выше, чем обычно. В прошедшем сезоне, помимо гениального ведения игры, он ещё и часто забивал: восемь мячей в АПЛ. Человек умеет абсолютно всё.

Другие игроки тоже могут решать, но с оговоркой «может быть». Ямал, Нико Уильямс, Мората, Оярсабаль — всё это «может быть». Ни один из них не является мировой звездой первой величины. Мората и Оярсабаль в силу возраста уже и не станут, Нико — спорно. Ямал на пути к этому, но ему всего 16. При всех его талантах он бывает нестабилен, и это абсолютно нормально.

Что касается Хорватии, у неё с опытом как раз всё в порядке. В случае с хорватами «опытная команда» равно «старая команда». Ну, или если помягче — стареющая. Луке Модричу — 38, Марсело Брозовичу — 31, Матео Ковачичу — 30, Андрею Крамаричу — 32, Анте Будимиру — 32, Бруно Петковичу и Марио Пашаличу скоро 30.

Хорватские лидеры не были молоды в 2018-м. К Евро-2020 и ЧМ-2022 часть из них в силу возраста отсеялась. А те, кто остался, стали ещё старше.

И вот — Евро-2024. Лидеры у Хорватии всё те же. Класс по-прежнему при них. Но им тяжелее много бегать и выдерживать интенсивность. А представители нового поколения в основном на подпевках. Новых Модрича, Брозовича и Ракитича в Хорватии пока не видно. Главная звезда нового поколения — центральный защитник Йошко Гвардиол. «Игровики», которые могли бы забрать центр поля у почти 39-летнего Модрича и 31-летнего Брозовича, пока не появились.

Хорваты будут играть строго на результат. Они отдадут мяч и Испании, и Италии — и будут выжидать. Не исключено, что они отдадут мяч даже Албании. Лидерам хорватов тяжело много и быстро бегать, но они очень умны. В mind games они могут переиграть любую команду.

Прогнозировать, как Хорватия сыграет на Евро, очень сложно. Слишком большой разброс вариантов: от условного четвертьфинала до невыхода из группы.

Лучано Спаллетти тоже дебютирует на крупном турнире. Опыта работы во взрослом футболе у него несравнимо больше, чем у Луиса де ла Фуэнте. Но ранее Спаллетти работал только с клубами. А сборные и особенно крупные турниры — это другое. Так что и для Лучано Евро-2024 — очень серьёзное и новое испытание, с каким он раньше не сталкивался.

Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 22:00 Италия - Албания -

Спаллетти возглавил Италию экстренно — после денежного демарша Роберто Манчини в Саудовскую Аравию. С тех пор прошло девять месяцев, и всё это время Спаллетти ищет. Он ищет подходящую схему, пробует разные сочетания. И есть ощущение, что Лучано до сих пор не определился с планом А.

Чаще всего Италия играет с тремя центральными защитниками. Но в недавнем товарищеском матче с Турцией сыграли с четвёркой. Впрочем, в последнем перед Евро товарняке, с Боснией, центральных защитников снова было трое.

Перед чемпионатом Европы центр обороны выглядел едва ли не самой укомплектованной зоной сборной Италии. Из «Интера» приехала отличная связка: Бастони — Ачерби — Дармиан. На подхвате, если что, Скальвини из «Аталанты». Но прямо перед Евро сначала вылетел Ачерби, а затем в ничего не значащем матче «Аталанта» — «Фиорентина» Скальвини порвал «кресты».

Спаллетти пришлось дополнительно вызвать Джанлуку Манчини и Федерико Гатти. Плюс есть Алессандро Буонджорно из «Торино» и Риккардо Калафьори из «Болоньи», который стал одним из главных открытий Серии А. Выбор в центре обороне имеется, но со Скальвини и Ачерби точно было бы лучше. Один из них железно играл бы в старте.

А вот выбор в атаке у Италии очень скудный. Скудный он даже по сравнению с Евро-2020. Тогда в нападении были Иммобиле, Берарди и Белотти, который выходил на замену. Сейчас линия атаки оскудела ещё сильнее. Есть Скамакка, который выдал отличную вторую часть сезона в «Аталанте». Есть Кьеза, вернувшийся после «крестов», но в прошедшем сезоне так себя и не нашедший. Из «Дженоа» вызвали натурализованного аргентинца Матео Ретеги.

Вообще, тот факт, что Италии пришлось натурализовать Ретеги, очень многое говорит о качестве итальянских нападающих. Матео — приличный форвард. Но сборную Аргентины он почему-то не заинтересовал. Там решили, что при живых Лаутаро Мартинесе и Хулиане Альваресе можно обойтись и без Ретеги. А Италии без него справляться тяжелее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241637&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С нападающими в группе B вообще беда. У Испании, Италии и Хорватии на троих нет ни одного топ-форварда. На фоне их нападающих албанец Мирлинд Даку из «Рубина» выглядит очень даже ничего. Кажется, нас ждёт мощная битва полузащит — почти как схватка телепатов в астрале. Это может быть весьма увлекательно тактически, но при этом не совсем зрелищно.

В 2012-м году на Евро Испания, Италия и Хорватия тоже были в одной группе. И с ними была сборная Ирландии, которая, как албанцы сейчас, выглядела аутсайдером. Ирландцы в итоге проиграли все три матча. А испанцы, итальянцы и хорваты рубились до последних минут. Всё решилось в конце 3-го тура: Испания забила Хорватии, выиграла 1:0 и вышла из группы вместе с Италией. Были отличная драма и отличное качество футбола. Испанцы с итальянцами потом сыграли в финале.

Дважды в одну реку не войти. Но пусть Испания, Италия и Хорватия хотя бы попытаются. От их группы, как в 2012-м, очень хочется зрелища — драмы и классного футбола. Однако пока, до первых матчей, есть сомнения, что мы всё это получим.