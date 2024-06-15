«Группа смерти» на Евро — это «группа мертвых»?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AНе начался
тв
16:00ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
19:00ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
22:00ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
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22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
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23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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5.07W41W42
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6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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2
Чехия
00
3
Грузия
00
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Турция
00
12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Группа смерти» на Евро — это «группа мертвых»?

Италия, Испания и Хорватия могут реально разочаровать.

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В прошедшей Лиге чемпионов изначально самой мощной выглядела группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Её сразу нарекли «группой смерти». А на деле она оказалось «группой мёртвых». Все четыре команды были очень проблемными, качество их футбола сильно разошлось с ожиданиями (пускай это и наши проблемы).

Да, интрига в группе жила до последних минут последнего тура. Да, «ПСЖ» и «Дортмунд» позднее зарубились в полуфинале. А немцы затем ещё и лихо осаживали «Реал» целых 75 минут в финале. Но факт остаётся фактом: «группа смерти» оказалась «группой мёртвых». Все ошибались, все теряли очки, все успели разочаровать. Даже те, кто вышел в плей-офф.

На Евро-2024 «группой смерти» выглядит квартет B: Испания, Италия, Хорватия, Албания. Албанию сразу вынесем за скобки. Это очень крепкая команда, с ней наверняка никому не будет легко. Но на бумаге она выглядит ощутимо слабее своих соперников.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 15.06.2024, 19:00

Испания-Хорватия-

Основной интерес — Испания, Италия и Хорватия. Итальянцы — действующие чемпионы Европы, испанцы выиграли Лигу наций, хорваты в призах на двух последних чемпионатах мира. Все три сборные — с именем и статусом. Но гораздо важнее их актуальное состояние. А тут есть вопросики. «Группа смерти» снова может оказаться «группой мёртвых».

Начнём с Испании. Евро-2024 — это первый крупный турнир для тренера Луиса де ла Фуэнте. Он уже выигрывал Евро — молодёжный. Но взрослый футбол — совсем другая история.

За полтора года работы де ла Фуэнте наверняка освоился в новых условиях. Он уже выиграл с Испанией Лигу наций и уверенно вывел её на Евро. Но даже по сравнению с этим финальная часть крупного турнира — явление особое. Подготовка к такому турниру, работа в цейтноте по ходу — это очень сильно отличается от любой другой тренерской работы. Со всем этим де ла Фуэнте сталкивается впервые. И справится ли он — вопрос.

В составе сборной Испании тоже есть дебютанты крупных турниров. Основной справа в атаке — Ламин Ямал, которому накануне финала Евро исполнится 17. Чтобы Ямал отпраздновал день рождения в Германии, испанцам придётся постараться. Ну или можно просто не уезжать после вылета. Плюс в центре обороны теперь играет Робен Ле Норман из «Реала Сосьедад». Он старше Ямала, ему уже 27. Но когда речь идёт о первом крупном турнире, не так важно, сколько футболисту лет. У него нет опыта таких матчей — это ключевое.

Впервые на крупный турнир едут Алехандро Гримальдо, Мартин Субименди, Алекс Баэна, Фермин Лопес, Айосе Перес, Марк Кукурелья, Дани Вивиан, Микель Мерино и даже 34-летний Хоселу! Точно не все они будут в основе или даже рядом с ней. Возможно, кто-то вовсе ни разу не выйдет на поле. Но в любом случае у Испании очень много новичков. Разного возраста, разного статуса, из разных клубов — однако на больших турнирах они новички. А в таких случаях опыт часто играет решающую роль.

Опыта мог бы добавить Иско, который провёл шедевральный сезон за «Бетис». Но он получил травму и пропустит турнир. В лице Иско Испания лишилась не только опытного игрока. Она лишилась звезды, фронтмена. В нынешней сборной таких мало.

Понятно, что футбол испанцев в первую очередь основан на коллективных взаимодействиях. Так было и в золотую эру сборной Испании — с 2008-го по 2012-й. Но в те годы почти каждый — от Пуйоля и Хаби Алонсо до Иньесты и Торреса — мог стать фронтменом в нужный момент. В нынешней команде таких людей сильно меньше.

«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
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Железобетонный «решальщик», возможно, всего один — это Родри. Он робот: всегда даёт высочайшее качество. А в самые нужные моменты может дать качество ещё выше, чем обычно. В прошедшем сезоне, помимо гениального ведения игры, он ещё и часто забивал: восемь мячей в АПЛ. Человек умеет абсолютно всё.

Другие игроки тоже могут решать, но с оговоркой «может быть». Ямал, Нико Уильямс, Мората, Оярсабаль — всё это «может быть». Ни один из них не является мировой звездой первой величины. Мората и Оярсабаль в силу возраста уже и не станут, Нико — спорно. Ямал на пути к этому, но ему всего 16. При всех его талантах он бывает нестабилен, и это абсолютно нормально.

Что касается Хорватии, у неё с опытом как раз всё в порядке. В случае с хорватами «опытная команда» равно «старая команда». Ну, или если помягче — стареющая. Луке Модричу — 38, Марсело Брозовичу — 31, Матео Ковачичу — 30, Андрею Крамаричу — 32, Анте Будимиру — 32, Бруно Петковичу и Марио Пашаличу скоро 30.

Хорватские лидеры не были молоды в 2018-м. К Евро-2020 и ЧМ-2022 часть из них в силу возраста отсеялась. А те, кто остался, стали ещё старше.

И вот — Евро-2024. Лидеры у Хорватии всё те же. Класс по-прежнему при них. Но им тяжелее много бегать и выдерживать интенсивность. А представители нового поколения в основном на подпевках. Новых Модрича, Брозовича и Ракитича в Хорватии пока не видно. Главная звезда нового поколения — центральный защитник Йошко Гвардиол. «Игровики», которые могли бы забрать центр поля у почти 39-летнего Модрича и 31-летнего Брозовича, пока не появились.

Хорваты будут играть строго на результат. Они отдадут мяч и Испании, и Италии — и будут выжидать. Не исключено, что они отдадут мяч даже Албании. Лидерам хорватов тяжело много и быстро бегать, но они очень умны. В mind games они могут переиграть любую команду.

Прогнозировать, как Хорватия сыграет на Евро, очень сложно. Слишком большой разброс вариантов: от условного четвертьфинала до невыхода из группы.

Лучано Спаллетти тоже дебютирует на крупном турнире. Опыта работы во взрослом футболе у него несравнимо больше, чем у Луиса де ла Фуэнте. Но ранее Спаллетти работал только с клубами. А сборные и особенно крупные турниры — это другое. Так что и для Лучано Евро-2024 — очень серьёзное и новое испытание, с каким он раньше не сталкивался.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 15.06.2024, 22:00

Италия-Албания-

Спаллетти возглавил Италию экстренно — после денежного демарша Роберто Манчини в Саудовскую Аравию. С тех пор прошло девять месяцев, и всё это время Спаллетти ищет. Он ищет подходящую схему, пробует разные сочетания. И есть ощущение, что Лучано до сих пор не определился с планом А.

Чаще всего Италия играет с тремя центральными защитниками. Но в недавнем товарищеском матче с Турцией сыграли с четвёркой. Впрочем, в последнем перед Евро товарняке, с Боснией, центральных защитников снова было трое.

Перед чемпионатом Европы центр обороны выглядел едва ли не самой укомплектованной зоной сборной Италии. Из «Интера» приехала отличная связка: Бастони — Ачерби — Дармиан. На подхвате, если что, Скальвини из «Аталанты». Но прямо перед Евро сначала вылетел Ачерби, а затем в ничего не значащем матче «Аталанта» — «Фиорентина» Скальвини порвал «кресты».

Спаллетти пришлось дополнительно вызвать Джанлуку Манчини и Федерико Гатти. Плюс есть Алессандро Буонджорно из «Торино» и Риккардо Калафьори из «Болоньи», который стал одним из главных открытий Серии А. Выбор в центре обороне имеется, но со Скальвини и Ачерби точно было бы лучше. Один из них железно играл бы в старте.

А вот выбор в атаке у Италии очень скудный. Скудный он даже по сравнению с Евро-2020. Тогда в нападении были Иммобиле, Берарди и Белотти, который выходил на замену. Сейчас линия атаки оскудела ещё сильнее. Есть Скамакка, который выдал отличную вторую часть сезона в «Аталанте». Есть Кьеза, вернувшийся после «крестов», но в прошедшем сезоне так себя и не нашедший. Из «Дженоа» вызвали натурализованного аргентинца Матео Ретеги.

Вообще, тот факт, что Италии пришлось натурализовать Ретеги, очень многое говорит о качестве итальянских нападающих. Матео — приличный форвард. Но сборную Аргентины он почему-то не заинтересовал. Там решили, что при живых Лаутаро Мартинесе и Хулиане Альваресе можно обойтись и без Ретеги. А Италии без него справляться тяжелее.

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С нападающими в группе B вообще беда. У Испании, Италии и Хорватии на троих нет ни одного топ-форварда. На фоне их нападающих албанец Мирлинд Даку из «Рубина» выглядит очень даже ничего. Кажется, нас ждёт мощная битва полузащит — почти как схватка телепатов в астрале. Это может быть весьма увлекательно тактически, но при этом не совсем зрелищно.

В 2012-м году на Евро Испания, Италия и Хорватия тоже были в одной группе. И с ними была сборная Ирландии, которая, как албанцы сейчас, выглядела аутсайдером. Ирландцы в итоге проиграли все три матча. А испанцы, итальянцы и хорваты рубились до последних минут. Всё решилось в конце 3-го тура: Испания забила Хорватии, выиграла 1:0 и вышла из группы вместе с Италией. Были отличная драма и отличное качество футбола. Испанцы с итальянцами потом сыграли в финале.

Дважды в одну реку не войти. Но пусть Испания, Италия и Хорватия хотя бы попытаются. От их группы, как в 2012-м, очень хочется зрелища — драмы и классного футбола. Однако пока, до первых матчей, есть сомнения, что мы всё это получим.

Дмитрий Бажанов

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