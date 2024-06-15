Спаллетти: В какой-то степени сборная Италии будет сражаться сама с собой, а не только с внешним миром

«На мой взгляд, приехать на турнир в качестве действующего чемпиона — это преимущество. Но надо понимать: мы сразу должны вести себя как действующие чемпионы. Надо убедить в этом себя, не только болельщиков. В какой-то степени мы будем сражаться с собой, а не только с внешним миром. Надо показать, чего мы стоим и из чего мы сделаны. Нас ждет трудный матч. Силвиньо проделал очень хорошую работу с отличными игроками, многих из которых мы знаем по Серии А», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.