На Евро со стройки: защитник сборной Италии пять лет назад работал кровельщиком

Гатти бросил школу и до 20 лет работал на стройке

Гатти в 2019 году работал кровельщиком на стройке, а по вечерам отправлялся на тренировки любительской команды. Федерико было 20 лет, о попадании в профессиональный футбол он уже не думал. Вряд ли в тот момент он мог представить, что за пять лет его жизнь перевернется, а он сам станет защитником «Ювентуса» и сборной Италии.

Федерико хотел заниматься футболом с самого детства, поэтому родители отвели сына в академию «Торино». Парню удалось впечатлить тренеров, которые в первую очередь обратили внимание на его габариты. Но уже к 14 годам Гатти ясно дали понять, что будущего в клубе у него нет. Пришлось отправиться в академии клубов Серий B и С.

«Когда мне было 17 лет, отца уволили с работы. К тому моменту я уже выступал только на любительском уровне, футбол не приносил мне денег. Нужно было обеспечивать семью, поэтому я перестал ходить в школу и пошел работать на рынок. Через некоторое время мне повезло, удалось устроиться кровельщиком на стройку. Ехать приходилось далеко, я вставал в 4 утра, а после 9-часовой смены шел играть в футбол», — вспоминал Гатти.

Федерико совмещал работу и игру за любителей несколько лет, пока ему не помог случай. В 19 лет он выступал за команду «Павароло», которая на один из матчей приехала в усеченном составе. Тренер попросил полузащитника сыграть в обороне, так как он был одним из самых рослых футболистов клуба. У Федерико получилось выступить лучше, чем на родной позиции, после чего он остался играть в центре защиты.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За пять лет преодолел путь от любителя до игрока «Ювентуса» и сборной Италии

Игра в центре защиты заставила обратить на любителя внимание скаутов профессиональных команд. Уже через год он подписал первый профессиональный контракт с клубом Серии D. После этого карьера Гатти стала развиваться так же стремительно, как итальянские болиды «Феррари» срываются со стартовой решетки в «Формуле-1».

Федерико каждый год менял команду и каждый раз повышался в классе. За четыре года он преодолел путь от игры за любителей до Серии B. Во втором итальянском дивизионе он провел всего один год, но за это время обратил на себя внимание Роберто Манчини, который не побоялся вызвать Гатти в сборную из «Фрозиноне». До этого его никогда не приглашали ни в юношеские, ни в молодежные сборные Италии. Защитник дебютировал на международном уровне сразу за главную команду страны.

Дебютировать пришлось в выездной игре со сборной Англии в Лиге наций. Встреча завершилась со счетом 0:0, Гатти выиграл все единоборства и был признан лучшим игроком встречи. «Федерико похож на Джорджио Кьеллини, но с умением играть ногами как Леонардо Бонуччи», — так его описывал спортивный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоццио.

К тому моменту Кьеллини как раз объявил, что летом 2022 года уйдет из «Ювентуса» и переберется в «Лос-Анджелес». Руководство туринцев увидело в Федерико замену своему капитану и через несколько месяцев после дебюта за сборную Италии Гатти впервые сыграл в Серии А в составе «старой синьоры».

«Федерико — пример для всех нас. Он пережил трудные времена, но остался сильным», — говорил нынешний капитан «Ювентуса» Данило.

Гатти быстро стал основным защитником в туринском клубе, но закрепиться в стартовом составе сборной Италии ему пока не удается. Однако на Евро у него точно будет шанс проявить себя. Перед самым стартом турнира, помимо Ачерби, тяжелую травму получил еще один защитник «скуадры адзурры» — Джорджо Скальвини.

Сам Федерико не переживает из-за того, что может стать запасным на Евро-2024, ведь еще пять лет назад он и не представлял, что может попасть в национальную команду.

«Я родился в Турине, а мой путь на тренировочную базу “Ювентуса” проходит мимо дома, где я вырос. Проезжая мимо этого места, я вспоминаю прошлое, — рассказал Гатти в недавнем интервью. — Когда мне было 20 лет, я не мог подумать, что окажусь в “Ювентусе” и сборной Италии. Время от времени я шучу со своими одноклассниками, которые говорят мне, что я живу мечтой. И это правда».