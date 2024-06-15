Испанские арбитры рассудят Австрию и Францию на ЧЕ-2024

Стартовый свисток в противостоянии Бельгии и Словакии (группа D) даст турок Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсон и Керем Эрсой.

В этой же группе встретятся Австрия и Франция. Обслуживать встречу будет испанская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты рефери — Диего Барберо, Анхель Невадо Родригес.