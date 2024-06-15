Испанские арбитры рассудят Австрию и Францию на ЧЕ-2024
Назначены арбитры на матчи четвертого игрового дня на чемпионате Европы между Румынией и Украиной, Бельгией и Словакией, а также Австрией и Францией.
Назначены арбитры на матчи четвертого игрового дня на чемпионате Европы между Румынией и Украиной, Бельгией и Словакией, а также Австрией и Францией.
Стартовый свисток в противостоянии Бельгии и Словакии (группа D) даст турок Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсон и Керем Эрсой.
В этой же группе встретятся Австрия и Франция. Обслуживать встречу будет испанская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты рефери — Диего Барберо, Анхель Невадо Родригес.
И встречу группы Е между Румынией и Украиной рассудит Гленн Нюберг из Швеции. Помогать ему будут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист.