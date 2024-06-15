Венгр Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро | Источник: РБК

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вывел сборную Венгрии с капитанской повязкой на первый матч чемпионата Европы с командой Швейцарии, в 23 года он стал самым молодым капитаном в истории турнира.

Встреча группы А проходит в Кельне.

Собослаи c 2019 года провел уже 42 матча за сборную и забил 12 мячей.

Чемпионат Европы в 2021 году он пропустил из-за травмы, при этом венгры пробились в финальную частью турнира благодаря голу Собослаи на 92-й минуте в раунде плей-офф с Исландией (2:1).

Полузащитник впервые стал капитаном венгерской команды в ноябре 2022 года.

В этом сезоне Собослаи забил семь мячей в 45 встречах за «Ливерпуль».