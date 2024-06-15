Кто такой Квадво Дуа? Автор первого гола Швейцарии на Евро играет в Болгарии и был в шоке от вызова в сборную

Первый матч на Евро-2024 стартовал для Швейцарии отлично: уже на 12-й минуте игры с Венгрией нападающий Квадво Дуа вывел команду вперед — выскочил один на один с вратарем после тонкого паса из глубины и хладнокровно воспользовался шансом. От дебютного мяча за сборную форварда не отгородил даже зафиксированный офсайд — после помощи ВАР взятие ворот признали легитимным. При этом само наличие Дуа в заявке команды выглядит неожиданным.

Футбол Евро 2024 Группа A, 15.06.2024, 16:00 Венгрия 1 Швейцария 3

27-летний нападающий впервые оказался в расположении сборной Швейцарии за несколько недель до старта чемпионата Европы. 4 июня Дуа дебютировал в товарищеском матче против Эстонии (4:0), но уже в перерыве его заменили. В следующей встрече неожиданный новичок вообще не появился на поле. И это выглядело логичным: казалось, что роль резервиста у него будет и на Евро, ведь конкуренция в атакующей линии выглядит серьезной. Ноа Окафор из «Милана», Бриль Эмболо из «Монако», Дан Ндойе из «Болоньи», Зеки Амдуни из «Бернли» и еще несколько игроков из клубов топ-5 лиг.

Сам же Квадво никогда не выступал в топовых лигах: всю карьеру провел в Швейцарии, откуда только перед сезоном-2022/23 уехал во вторую бундеслигу. Во втором немецком дивизионе форвард выжал непримечательные 11 мячей в 33 играх, а «Нюрнберг», за который он выступал, весь год боролся за выживание. Сейчас швейцарец вообще выступает в Болгарии за «Лудогорец», откуда и получил первый в жизни вызов в национальную команду.

Новость о приглашении от Мурата Якина удивила не только общественность, но и самого футболиста, который до этого временами попадал лишь в молодежные команды Швейцарии. «Для меня это сбывшаяся мечта, хотя все это выглядит немного сюрреалистично. Приглашение появилось из ниоткуда. В последние несколько лет я всегда хорошо забивал, но меня ни разу не вызывали», — рассказал Дуа после дебюта за сборную.

27-летний дебютант воспользовался шансом на 100 процентов. Дуа неожиданно попал в стартовый состав матча группового этапа против Венгрии, оставив на скамейке более статусных Ноа Окафора, Зеки Амдуни и Бриля Эмболо.

Главный тренер Швейцарии Мурат Якин, похоже, действительно доволен дебютантом. «Он очень хорошо справился. Был одним из важнейших игроков на поле: начал несколько хороших атак и грамотно участвовал в розыгрыше мяча. В определенных ситуациях ему все еще не хватает понимания, но со временем это изменится», — проанализировал Якин после товарищеского матча с Эстонией.

Возможно, на этом чемпионате Европы рождается новая швейцарская звезда, которая после турнира отправится на повышение из скромного «Лудогорца». Начал Дуа сказочно — вонзил дебютный мяч за сборную в первой же игре Евро.