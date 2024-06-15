Джан — о голе шотландцам: Всего два дня назад я отдыхал на пляже

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Игрок сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился эмоциями после матча открытия Евро-2024, в котором команда Юлиана Нагельсмана победила Шотландию со счетом 5:1. 30-летний футболист был вызван в национальную команду вместо получившего травму Александара Павловича из «Баварии».

«Сумасшедшая история! Два дня назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану Нагельсману, так и его тренерскому штабу», — приводит слова Джана AS.

Джан вышел на поле на 80-й минуте встречи, а на 90+3-й минуте установил окончательный счет в матче. Соперники сборных Германии и Шотландии по группе A — команды Венгрии и Швейцарии 14 июня проводят матч друг против друг в Кельне на «Рейн-Энерги-Штадион».