«Не хочу видеть гуляющих по базе в наушниках как идиоты». 3 запрета Спаллетти в сборной Италии

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При подготовке к Евро сборной Италии было несладко — главный тренер Лучано Спаллетти максимально ужесточил режим.

«Главное — идти спать в определенное время». Лучано против ночных игр

Вот список запретов.

❌ Современные видеоигры. Игроки должны отдыхать без электронных устройств. В сборной есть игровая комната с пинг-понгом, бильярдом, бильярдом, двумя видеоиграми 80-х годов, а также автосимулятором.

«Сейчас футболисты оставляют PlayStation дома и приезжают в сборную без него, — объяснил Спаллетти для La Gazzetta dello Sport. — Если им недостаточно заданий на день, пускай приходят ко мне и я дам им на вечер новые. В национальной команде нужно заниматься нужными вещами и не терять время. В сборную приезжают побеждать не на турнире в Call of Duty, а на чемпионате Европы. Если современные футболисты играют в приставку до четырех утра, когда уже на следующий день матч, это не очень хорошо. Уровень игрока виден во время 22 часов вне поля. Мне неважно, кто чем занимается, главное, чтобы он шел спать в определенное время».

Тренер не хочет, чтобы игроки воспринимали поездку в сборную как отдых или возможность посмотреть мир. Цель — максимальная отдача ради команды.

Прямо перед турниром Лучано пришлось уточнять, что он не запрещал приставку в принципе: оказывается, и сам играет в специальной развлекательной комнате, которую обустроили на итальянской базе. Просто не хочет, чтобы это становилось ночным увлечением игроков.

Источник: Claudio Villa/Getty Images for FIGC

❌ Смартфоны на массаже. Все из-за того, что с ними игроки не могут расслабиться.

«Я не запрещаю мобильные телефоны в целом, но на массажном столе во время процедур их быть не должно. Зависимость — плохая вещь. Некоторые врачи говорят, что телефон за 5 минут использования создает нервное напряжение, человек не отдыхает. Также науке известно, что если хорошо спишь, то восстанавливаешься и играешь лучше».

❌ Наушники. Чтобы не допустить расфокуса.

«Не хочу видеть кого-то, гуляющего Коверчано (базе сборной) с наушниками в ушах как идиот. В моей команде он не будет играть».

Совсем скоро увидим, приведет ли все это к успеху.

От Спаллетти многого ждут в Италии. Отзывы восторженные

Букмекеры не считают ее фаворитом, котируют шестой.

● Сам Спаллетти воодушевлен: «Это очень важный турнир, и мы должны быть готовы. Мы полны энтузиазма и чувствуем, что все итальянцы поддерживают нас. Наша цель — вернуться из Германии и услышать, как итальянцы говорят: “Мы гордимся вами”.



Это лучший момент в моей карьере. Я чувствую себя словно в раю, готовя сборную к чемпионату Европы. Как я уже сказал, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Не знаю, будет ли этого достаточно.



У нас есть сильные футболисты, поэтому мы должны сделать из них команду — если получится, то я уверен, что мы сможем сравниться со сборными, которые на данный момент сильнее».

● Вратарь сборной Джанлуиджи Доннарумма: «У нас есть класс, у нас отличный тренер, который обязательно расставит всех по местам и придаст чувство значимости. Мы великолепно готовимся к матчам, поэтому у нас наверняка будет все, чтобы провести отличный чемпионат Европы».

● Легендарный Джанлуиджи Буффон с нетерпением ждет старта и тоже выделяет Спаллетти: «Во время таких турниров мы объединяемся. Это настоящая магия сборной. Мы все помним 1982-й, 2006-й, это было нечто грандиозное.



На мой взгляд, у нас очень хорошая команда, нас недооценивают. Я убежден, что у нас есть игроки высочайшего уровня. И еще один дополнительный фактор: наш главный тренер. Ему удалось привить [команде] поистине высокое чувство ответственности. Я не говорю, что мы победим, но определенно не потерпим неудачу.



Если начинать [Евро] с неправильным настроем, то лучше вообще не начинать. Настрой очень позитивный и оптимистичный. При этом нужно смотреть за тем, что идет не так: если мы сможем улучшить и эти детали, мы станем сборной, которую будут бояться».

● Арриго Сакки: «Больше всего меня успокаивает присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный обеспечить хороший игровой план и привнести стиль, он продемонстрировал это в “Наполи”. Я также верю, что если ребята будут должным образом следовать его указаниям на Евро, Италия удивит.



Не удивлюсь, если команда возьмет хороший темп уже на старте. Сначала мы сыграем с Албанией, затем с Испанией и Хорватией. Ко всем сборным нужно проявлять максимальное уважение, играть серьезно и решительно.



Работа тренера сложна. У него не так уж много времени на подготовку к такому сложному турниру, как Евро, но я убежден, что Спаллетти — правильный человек, который находится на своем месте».

● А вот бывший защитник Джорджо Кьеллини сомневается и не включил сборную в список фаворитов турнира: «Мы не в первом эшелоне. Я думаю, что Франция, Португалия и Англия лучше остальных. У Испании богатая история, а Германия играет дома. Это главные фавориты.



Мне хочется поставить Италию на ступеньку ниже, но это не так важно сейчас. Я знаю, что с ⅛ финала никто не захочет встречаться с ней».