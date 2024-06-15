Вторая сборная в группе Евро после Германии? Экс-тренер «Спартака» задушил венгров

Когда в первом же туре встречаются два главных претендента на второе место — это всегда нервы. Венгрия и Швейцария попали в одну группу с Германией и Шотландией. Победитель ясен — немцы вчера показали свой уровень. А вот за вторую строчку (то есть за прямой выход в плей-офф) должны бороться соперники по сегодняшней встрече. И вряд ли кто-то мог назвать очевидного фаворита.

Футбол Евро 2024 Группа A, 15.06.2024, 16:00 Венгрия 1 Швейцария 3

Да, венгры здорово пролетели отборочный турнир, но выглядели не очень уверенно в весенних товарняках. Швейцарцы наоборот — не без труда забрались на второе место в квалификации, уступив Румынии, зато здорово выглядели весной и в начале лета. По составу команда бывшего главного тренера «Спартака» Мурата Якина, конечно, куда статуснее. Соперник же скорее рассчитывал на командные взаимодействия, чем на индивидуальный класс игроков. Однако происходившее в первом тайме трудно объяснить.

То ли Якин всех запутал, когда оставил в запасе Шакири и Амдуни и выпустил на левый фланг номинального центрального полузащитника Эбишера. То ли венгры просто не справились с эмоциями. Но уже на первых минутах тайма стало понятно: швейцарцы быстрее, активнее и вариативнее соперника. Причём в разы. Они больше контролировали мяч, без задержек меняли направление атак. Не хватало только моментов. Однако первый же удалось реализовать. Эбишер после долгого розыгрыша мяча сместился в центр, увидел планируемый рывок Дуа и аккуратно выкатил идеальный пас. Нападающий вылетел на вратаря Гулачи и пробил мимо него.

Однако порадоваться швейцарцы не успели — боковой рефери поднял флаг. Правда, сомнения в его решении были. Прошло полторы минуты, прежде чем были завершены все консультации с видеоассистентами. Они прочертили линии и зафиксировали отсутствие офсайда. Чистый гол.

Через пять минут — у команды Якина новый момент. На этот раз после элементарной ошибки. Керкез безобразно отпасовал назад, и Варгас был просто обязан забивать второй. Но вместо этого попал в плечо вратарю. Впрочем, это совсем не значило, что швейцарцы упустили последний шанс. Венгры буквально не знали, что делать с таким агрессивным соперником, который как минимум в центре поля имел будто бы на одного игрока больше.

К середине тайма номинальные гости слишком уверились в своём превосходстве. И стали играть так, словно уже ведут 3:0. Вялотекущий контроль мяча без особого желания создавать моменты. Соперник высокого уровня мог бы за такое наказать. Но Венгрия выглядела уж очень аморфно. И словно ждала перерыв и новых установок от Росси.

Не дождалась. На 45-й минуте всё тот же Эбишер получил мяч недалеко от штрафной и элегантно закрутил его в дальний угол. У Гулачи почти не было шансов — слишком идеальная траектория. Так 27-летний полузащитник неожиданно стал главным героем тайма. Правда, вряд ли кто-то ожидал, что после перерыва ничего не изменится.

Росси сделал только одну замену — вышел Бендегуз Болла вместо Адама Ланга. И Венгрия перестала выглядеть бестолково. Добавился контроль, а швейцарцы без вопросов перестроились на игру вторым номером. Правда, до моментов было далеко. Весь футбол венгров выглядел слишком просто — либо навесить в штрафную с фланга, либо запустить мяч туда чуть ли не с центра поля. О комбинациях речи и не шло. Но рано или поздно такой стиль мог дать результат.

На 63-й минуте идеальный шанс не использовал Варга. После подачи он бил в противоход Зоммеру и немного не попал в створ. Однако уже в следующей атаке Барнабаш забил. Опять после навеса: Собослаи выполнил передачу, мяч пролетел до дальней штанги, где нападающий продавил соперника.

Ожидалось, что венгры побегут забивать второй. Но здесь их соперник уже собрался и грамотно нейтрализовывал всю активность на флангах. Да, подачи периодически летели в сторону штрафной, но оборона в этот раз выглядела куда надёжнее. Якин сбивал не самый быстрый темп, а примерно с 80-й минуты в обороне венгров почти никого не осталось. Так что швейцарцам достаточно было доводить мяч до атаки, чтобы гарантировать опасность.

Перед добавленным временем уже было несколько подходов, а на 95-й в ворота Гулачи залетел третий. Орбан грубо ошибся, сбросив мяч прямо на ускоряющегося Эмболо. Тому оставалось лишь перебросить вратаря. Забавно, что у игрока «Монако» при этом слетела повязка с ноги, но остановить это форварда не могло.

Закономерная победа Швейцарии, которая в первом тайме задушила соперника, а потом играла по счёту. Шансы Венгрии на плей-офф резко снизились. Ведь впереди не только Германия, но и кусачая Шотландия.