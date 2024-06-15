Гранит Джака стал лучшим игроком матча Венгрия — Швейцария
Полузащитник сборной Швейцарии и леверкузенского «Байера» провел на поле весь матч.
Полузащитник сборной Швейцарии и леверкузенского «Байера» провел на поле весь матч.
Гранит Джака был признан лучшим игроком матча сборных Швейцарии и Венгрии, который завершился со счетом 3:1 в пользу его команды. Точность передач Джаки составила 90%, он пробежал 11,8 км и развил максимальную скорость в 31,1 км/ч. При этом результативными действиями в матче игрок «Байера» не отметился.
Партнер Гранита по сборной Михел Эбишер оформил гол+пас в дебютном матче сборной Швейцарии на Евро-2024.
31-летний Джака играет за сборную с 2011 года. За это время он провел 125 матчей за сборную, в которых забил 14 мячей. Гранит является капитаном сборной Швейцарии. Помимо «Байера», на клубном уровне Джака выступал за «Базель», «Боруссию» (Менхенгладбах) и лондонский «Арсенал».
19 июня во втором туре группового этапа Швейцария встретится со сборной Шотландии, которая в дебютном матче Евро-2024 с разгромным счетом 1:5 уступила хозяевам чемпионата, сборной Германии.