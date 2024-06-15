Гранит Джака стал лучшим игроком матча Венгрия — Швейцария

Гранит Джака был признан лучшим игроком матча сборных Швейцарии и Венгрии, который завершился со счетом 3:1 в пользу его команды. Точность передач Джаки составила 90%, он пробежал 11,8 км и развил максимальную скорость в 31,1 км/ч. При этом результативными действиями в матче игрок «Байера» не отметился.

Партнер Гранита по сборной Михел Эбишер оформил гол+пас в дебютном матче сборной Швейцарии на Евро-2024.

31-летний Джака играет за сборную с 2011 года. За это время он провел 125 матчей за сборную, в которых забил 14 мячей. Гранит является капитаном сборной Швейцарии. Помимо «Байера», на клубном уровне Джака выступал за «Базель», «Боруссию» (Менхенгладбах) и лондонский «Арсенал».