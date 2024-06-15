У Эмболо слетел бандаж с бедра перед голом в ворота Венгрии

Сборная Швейцарии в добавленное арбитром время поймала соперника на контратаке. Голкипер Ян Зоммер выбил мяч на половину поля венгров, защитники не разобрались, и первым на отскоке оказался вышедший на замену Бреэль Эмболо. Футболисту «Монако» удалось реализовать выход один на один с вратарем — он перекинул Петера Гулачи.

Форвард только что восстановился после мышечной травмы, поэтому появился на поле со специальным фиксатором в верхней части бедра, который слетел у него с ноги во время ускорения перед забитым мячом.

Источник: Кадр из трансляции

Бреэль Эмболо ранее выступал за «Базель», «Шальке-04» и менхенгладбахсую «Боруссию». В минувшем сезоне он из-за повреждения провел всего 5 матчей в Лиге 1 за «Монако», в которых забил 1 мяч.