«Только узнал о нем, и я уже его фанат». Соцсети в восторге от 100-килограммового нападающего сборной Венгрии
Мартин Адам стал знаменитым.
Мартин Адам стал знаменитым.
Международные турниры всегда дарят эпизодических героев. Иногда это запоминающиеся болельщики, иногда — колоритные футболисты. На Евро-2024 любимца долго ждать не пришлось — уже во второй день турнира мир узнал о 29-летнем нападающем сборной Венгрии и корейского «Ульсан Хендэ» Мартине Адаме.
Форвард появился на поле на 79-й минуте матча между Венгрией и Швейцарией (1:3), заменив защитника Мартина Керкеза. И сразу же стал звездой соцсетей — зрители обратили внимание на необычную для профессионального футболиста комплекцию Адама. Мартин оказался крепко сбитым парнем (по данным турецкого издания Yeni Safak, вес Адама — больше 100 килограммов) и этим многих покорил.
Вот что пишут пользователи соцсетей:
Несмотря на впечатляющий вес, Мартин Адам за карьеру забил больше 100 мячей. Он поиграл за венгерские клубы «Вашаш», «Пакш» и «Капошвары», а последние два года выступает в Южной Корее за местный «Ульсан Хендэ». Вместе с этой командой Адам даже участвовал в Лиге чемпионов АФК в прошлом сезоне, отметился хет-триком и дублем и добрался до полуфинала. Теперь вот обратил на себя внимание на Евро.
Автор: Артем Белинин