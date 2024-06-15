Якин о победе Швейцарии над Венгрией: Ничего еще не завоевано

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
16:00Венгрия1Швейцария3
Группа B2-й тайм
тв
19:00Испания3Хорватия0
Группа BНе начался
тв
22:00ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
20:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Якин о победе Швейцарии над Венгрией: Ничего еще не завоевано

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе своей команды в матче со сборной Венгрии (3:1).

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Источник: AFP 2023

«Я передам комплименты команде и персоналу, мы все работали вместе ради этого момента перед отличными болельщиками. Сегодня все хорошо проявили себя, в первом тайме мы доминировали. Мы искали такого нападающего, и Дуа сегодня провел хороший матч. С другой стороны, Эбишер не играл на своей привычной позиции, но он создал так много моментов и забил фантастический гол. Спасибо за комплименты, но ничего еще не завоевано», — приводит слова Якина RSI.

В составе сборной Швейцарии отличились Квадво Дуа, Михел Эбишер и Бреэль Эмболо. Эбишер при этом стал первым швейцарцем, который оформил гол+пас в матче чемпионата Европы. В одном из эпизодов матча Мурат Якин получил желтую карточку.

49-летний специалист работал в московском «Спартаке» с 2014-го по 2015 год. Также Якин занимал пост главного тренера в швейцарских клубах — «Тун», «Люцерн», «Базель», «Шаффхаузен», «Сьон» и «Грассхоппер».

19 июня во втором туре группового этапа Швейцария встретится со сборной Шотландии, которая в дебютном матче Евро-2024 с разгромным счетом 1:5 уступила хозяевам чемпионата, сборной Германии.

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Германия
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Турция
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2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
2
Италия
Италия
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Португалия
Португалия
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Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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