Якин о победе Швейцарии над Венгрией: Ничего еще не завоевано

«Я передам комплименты команде и персоналу, мы все работали вместе ради этого момента перед отличными болельщиками. Сегодня все хорошо проявили себя, в первом тайме мы доминировали. Мы искали такого нападающего, и Дуа сегодня провел хороший матч. С другой стороны, Эбишер не играл на своей привычной позиции, но он создал так много моментов и забил фантастический гол. Спасибо за комплименты, но ничего еще не завоевано», — приводит слова Якина RSI.