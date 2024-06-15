Якин о победе Швейцарии над Венгрией: Ничего еще не завоевано
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе своей команды в матче со сборной Венгрии (3:1).
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе своей команды в матче со сборной Венгрии (3:1).
«Я передам комплименты команде и персоналу, мы все работали вместе ради этого момента перед отличными болельщиками. Сегодня все хорошо проявили себя, в первом тайме мы доминировали. Мы искали такого нападающего, и Дуа сегодня провел хороший матч. С другой стороны, Эбишер не играл на своей привычной позиции, но он создал так много моментов и забил фантастический гол. Спасибо за комплименты, но ничего еще не завоевано», — приводит слова Якина RSI.
В составе сборной Швейцарии отличились Квадво Дуа, Михел Эбишер и Бреэль Эмболо. Эбишер при этом стал первым швейцарцем, который оформил гол+пас в матче чемпионата Европы. В одном из эпизодов матча Мурат Якин получил желтую карточку.
49-летний специалист работал в московском «Спартаке» с 2014-го по 2015 год. Также Якин занимал пост главного тренера в швейцарских клубах — «Тун», «Люцерн», «Базель», «Шаффхаузен», «Сьон» и «Грассхоппер».
19 июня во втором туре группового этапа Швейцария встретится со сборной Шотландии, которая в дебютном матче Евро-2024 с разгромным счетом 1:5 уступила хозяевам чемпионата, сборной Германии.