Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол Хорватии в ворота Испании

Хорваты отправили мяч в сетку ворот Уная Симона через мгновение после того, как голкипер испанцев отразил 11-метровый удар.

«Вратарь Испании находился на линии ворот до удара. Игрок Хорватии забегает раньше и вмешивается в игру — отдаёт пас своему игроку, и тот забивает гол. Правильное решение — свободный удар. Если бы вратарь нарушал правила, то следовало бы тогда перебить этот 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.