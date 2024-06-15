С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3

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Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 19:00 Испания 3 Хорватия 0

Вице-чемпион мира Франция, бесконечно талантливая Англия, мощно стартовавшая Германия… Главные фавориты Евро-2024 одинаковы что у букмекеров, что по версии суперкомпьютера Opta. Испанию же, как кажется, недооценивают. То ли в силу молодости ряда звезд. То ли из-за неверия в Луиса де ла Фуэнте, в котором изначально сомневалась даже испанская федерация футбола. Ее скандальный теперь уже экс-президент Луис Рубиалес в момент назначения 62-летнего специалиста заявил, что тот будет работать как минимум до европейского первенства.

Однако тренер, в послужном списке которого значатся победы на континентальных турнирах с командой U-19 и молодежной сборной, а также серебро предыдущей Олимпиады, своей работой убедил — он может рулить и главной «Красной фурией».

Уже никто не вспоминает про поражение от Шотландии на старте отборочного цикла и о том, что работа де ла Фуэнте началась со скандала с Серхио Рамосом, на которого изначально вроде бы рассчитывали, но потом тренер сообщил ветерану, что услуги защитника больше не требуются.

Рамос тогда выступил с гневным заявлением, многие авторитетные СМИ обвиняли тренера в лицемерии, но началась работа, и оказалось, что никаких предрассудков в отношении возрастных футболистов у де ла Фуэнте и близко нет. Это при нем в сборной в 33 года дебютировал Хоселу. И при нем же на правом фланге обороны с героем финала Лиги чемпионов — наконец-то сыгравшим на Евро Карвахалем — конкурирует 38-летний Хесус Навас. Но главное — от скуки имени Луиса Энрике не осталась и следа. Испания снова стала «Фурией», выиграла Лигу наций, и перед поездкой в Германию федерация объявила о новом контракте де ла Фуэнте с прицелом на ЧМ-2026.

Проверка «группой смерти» — с действующими чемпионами Европы итальянцами и бронзовым призером ЧМ-2022 Хорватией — идеальный тест на соответствие амбициям и готовность решать поставленные задачи, о которой говорил незадолго до старта турнира де ла Фуэнте. И уже по первому тайму игра Испании заслужила эпитет «убедительно». Поначалу — когда команда Златко Далича законопатила подходы к своим ворота, а самого юного в истории участника Евро Ямаля (16 лет и 338 дней) очень внимательно караулил заматеревший в «Манчестер Сити» Гвардиол — казалось, что сценарий матчу будут писать «шашечные».

Йосип Сутало из Хорватии в паре с Альваро Моратой из Испании | Источник: Reuters

Модрич, Ковачич, Брозович — эта вечная тройка, которой 99 лет на троих — как никто в мире знают, что такое регулирование ритма игры. Только испанцы оказались хитрее. Поняли, что тотальный контроль получается стерильным и напоминает о временах Энрике, и в какой-то момент отдали мяч сопернику. Словно пригласили его на свою половину поля, и на просторе сразу поймали свой шанс. И как же хорош был Фабиан Руис! Умнейший пас убежавшему от защитников Морате плюс крутое соло во второй голевой атаке — и получите 2:0.

Нападающий сборной Испании Фабиан Руис празднует свой второй гол | Источник: Reuters

Гол номер три — первый за сборную и самый пожилой для испанцев на Евро — в 32 года и 338 дней забил Карвахаль. Пропустивший из-за травм два континентальных первенства защитник проводит лучший сезон в карьере, и поймал такой кураж, что потрясающая подача Ямаля пропасть просто не могла. Поразительно, но из пятнадцати голов Карвахаля семь пришлись на последние восемь месяцев! А Испания повторила промежуточный результат Германии в матче открытия. Но какими же разными были эти игры!

Испанец Дани Карвахаль празднует свой третий гол | Источник: Reuters

Шотландию под немецким давление не было ни видно, ни слышно. Хорватия же еще в первом тайме наиграла минимум на гол, однако Унаи Симон потащил удар Брозовича, а в другой атаке и Гвардиол в угол не попал, и Будимир не замкнул дальнюю штангу. Испания же, в отличие от соперника, была потрясающе эффективной, в кои-то веки уступив сопернику во владении (48 процентов к перерыву). Первый упущенный номинальными хозяевами момент — спасение Ливаковича после выпада Ямаля. «Шашечным» же не раз пришлось хвататься за голову. Когда на выручку вратарю пришел Кукурелья, когда Симон (после своего же «привоза») парировал пенальти, а гол Петковича отменил ВАР.

В общем, итог матча закономерен. Счет — отчасти парадоксален. Хорватия совсем не безнадежна. Испания хороша, но все же не идеальна и местами уязвима. Да еще и потеряла травмировавшегося Морату. Только де ла Фуэнте, для которого субботняя встреча стала лишь пятнадцатой на своем посту, говорит, что время укрепляет команду. А такие победы — еще и рост уверенность в собственных силах. На больших турнирах это важно, так что эти 3:0 — заявка вернуться в Берлин 14 июля. На финальный матч.