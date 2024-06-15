С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
16:00Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
19:00Испания3Хорватия0
Группа B1-й тайм
тв
22:00Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
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Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
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Группа EНе начался
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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10.07W47W48
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14.07W49W50
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00
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Польша
00
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Австрия
00
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Украина
00
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00
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Бельгия
00
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00
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1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3

Уверенная победа Испании в самой сильной группе турнира.

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Футбол

Евро 2024
Группа B, 15.06.2024, 19:00

Испания3Хорватия0

Вице-чемпион мира Франция, бесконечно талантливая Англия, мощно стартовавшая Германия… Главные фавориты Евро-2024 одинаковы что у букмекеров, что по версии суперкомпьютера Opta. Испанию же, как кажется, недооценивают. То ли в силу молодости ряда звезд. То ли из-за неверия в Луиса де ла Фуэнте, в котором изначально сомневалась даже испанская федерация футбола. Ее скандальный теперь уже экс-президент Луис Рубиалес в момент назначения 62-летнего специалиста заявил, что тот будет работать как минимум до европейского первенства.

Однако тренер, в послужном списке которого значатся победы на континентальных турнирах с командой U-19 и молодежной сборной, а также серебро предыдущей Олимпиады, своей работой убедил — он может рулить и главной «Красной фурией».

Источник: Reuters

Уже никто не вспоминает про поражение от Шотландии на старте отборочного цикла и о том, что работа де ла Фуэнте началась со скандала с Серхио Рамосом, на которого изначально вроде бы рассчитывали, но потом тренер сообщил ветерану, что услуги защитника больше не требуются.

Рамос тогда выступил с гневным заявлением, многие авторитетные СМИ обвиняли тренера в лицемерии, но началась работа, и оказалось, что никаких предрассудков в отношении возрастных футболистов у де ла Фуэнте и близко нет. Это при нем в сборной в 33 года дебютировал Хоселу. И при нем же на правом фланге обороны с героем финала Лиги чемпионов — наконец-то сыгравшим на Евро Карвахалем — конкурирует 38-летний Хесус Навас. Но главное — от скуки имени Луиса Энрике не осталась и следа. Испания снова стала «Фурией», выиграла Лигу наций, и перед поездкой в Германию федерация объявила о новом контракте де ла Фуэнте с прицелом на ЧМ-2026.

Проверка «группой смерти» — с действующими чемпионами Европы итальянцами и бронзовым призером ЧМ-2022 Хорватией — идеальный тест на соответствие амбициям и готовность решать поставленные задачи, о которой говорил незадолго до старта турнира де ла Фуэнте. И уже по первому тайму игра Испании заслужила эпитет «убедительно». Поначалу — когда команда Златко Далича законопатила подходы к своим ворота, а самого юного в истории участника Евро Ямаля (16 лет и 338 дней) очень внимательно караулил заматеревший в «Манчестер Сити» Гвардиол — казалось, что сценарий матчу будут писать «шашечные».

Йосип Сутало из Хорватии в паре с Альваро Моратой из Испании | Источник: Reuters

Модрич, Ковачич, Брозович — эта вечная тройка, которой 99 лет на троих — как никто в мире знают, что такое регулирование ритма игры. Только испанцы оказались хитрее. Поняли, что тотальный контроль получается стерильным и напоминает о временах Энрике, и в какой-то момент отдали мяч сопернику. Словно пригласили его на свою половину поля, и на просторе сразу поймали свой шанс. И как же хорош был Фабиан Руис! Умнейший пас убежавшему от защитников Морате плюс крутое соло во второй голевой атаке — и получите 2:0.

Нападающий сборной Испании Фабиан Руис празднует свой второй гол | Источник: Reuters

Гол номер три — первый за сборную и самый пожилой для испанцев на Евро — в 32 года и 338 дней забил Карвахаль. Пропустивший из-за травм два континентальных первенства защитник проводит лучший сезон в карьере, и поймал такой кураж, что потрясающая подача Ямаля пропасть просто не могла. Поразительно, но из пятнадцати голов Карвахаля семь пришлись на последние восемь месяцев! А Испания повторила промежуточный результат Германии в матче открытия. Но какими же разными были эти игры!

Испанец Дани Карвахаль празднует свой третий гол | Источник: Reuters

Шотландию под немецким давление не было ни видно, ни слышно. Хорватия же еще в первом тайме наиграла минимум на гол, однако Унаи Симон потащил удар Брозовича, а в другой атаке и Гвардиол в угол не попал, и Будимир не замкнул дальнюю штангу. Испания же, в отличие от соперника, была потрясающе эффективной, в кои-то веки уступив сопернику во владении (48 процентов к перерыву). Первый упущенный номинальными хозяевами момент — спасение Ливаковича после выпада Ямаля. «Шашечным» же не раз пришлось хвататься за голову. Когда на выручку вратарю пришел Кукурелья, когда Симон (после своего же «привоза») парировал пенальти, а гол Петковича отменил ВАР.

Источник: Reuters

В общем, итог матча закономерен. Счет — отчасти парадоксален. Хорватия совсем не безнадежна. Испания хороша, но все же не идеальна и местами уязвима. Да еще и потеряла травмировавшегося Морату. Только де ла Фуэнте, для которого субботняя встреча стала лишь пятнадцатой на своем посту, говорит, что время укрепляет команду. А такие победы — еще и рост уверенность в собственных силах. На больших турнирах это важно, так что эти 3:0 — заявка вернуться в Берлин 14 июля. На финальный матч.

Автор: Андрей Кузичев

Испания
3:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
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