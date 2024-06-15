Албанские фанаты в шутку разломили спагетти на глазах итальянских болельщиков
Албанские фанаты в шутку разломили спагетти на глазах итальянских болельщиков.
Албанские фанаты в шутку разломили спагетти на глазах итальянских болельщиков.
Фанаты сборной Албании пошутили над итальянскими болельщиками перед матчем команд в первом туре группового турнира Евро-2024.
В сети появилось видео, на котором албанские фанаты разламывают спагетти на глазах итальянских болельщиков. Один из итальянцев в шутку упал на колени и просил албанца остановиться.
Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени.