Фабиан Руис признан лучшим игроком матча Испания — Хорватия
Полузащитник французского «ПСЖ» забил гол и сделал результативную передачу в первом матче сборной Испании на Евро-2024.
Полузащитник французского «ПСЖ» забил гол и сделал результативную передачу в первом матче сборной Испании на Евро-2024.
Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис признан самым ценным игроком матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии.
Cборная Испании обыграла Хорватию в матче первого тура группового этапа Евро-2024 со счетом 3:0. Руис вышел на поле в стартовом составе, забил мяч и отдал голевую передачу. Еще одну результативную передачу оформил 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
28-летний Фабиан Руис играет за «ПСЖ» с 2022 года. Ранее он выступал за «Бетис», «Эльче» и «Наполи».
20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Испании сыграет против сборной Италии.