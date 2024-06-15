Фабиан Руис признан лучшим игроком матча Испания — Хорватия

Cборная Испании обыграла Хорватию в матче первого тура группового этапа Евро-2024 со счетом 3:0. Руис вышел на поле в стартовом составе, забил мяч и отдал голевую передачу. Еще одну результативную передачу оформил 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.