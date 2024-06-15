Сборная Испании впервые за 16 лет уступила сопернику во владении мячом
Последний раз такое происходило в финале чемпионата Европы 2008 года против сборной Германии, который испанцы выиграли (1:0).
Последний раз такое происходило в финале чемпионата Европы 2008 года против сборной Германии, который испанцы выиграли (1:0).
Сборная Испании с крупной победы стартовала на Евро-2024, обыграв Хорватию со счетом 3:0.
Несмотря на уверенную победу, испанцы владели мячом только 47% времени матча. Как сообщает Opta, сборная Испании уступила сопернику во владении мячом впервые за 136 игр. В финале Евро-2008 испанцы владели мячом 46%, но победила со счетом 1:0.
20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Испании сыграет против сборной Италии. В третьем туре группового этапа испанцы встретятся со сборной Албании.
Сборная Испании побеждала на чемпионатах Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.