Сборная Испании впервые за 16 лет уступила сопернику во владении мячом

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Сборная Испании с крупной победы стартовала на Евро-2024, обыграв Хорватию со счетом 3:0.

Несмотря на уверенную победу, испанцы владели мячом только 47% времени матча. Как сообщает Opta, сборная Испании уступила сопернику во владении мячом впервые за 136 игр. В финале Евро-2008 испанцы владели мячом 46%, но победила со счетом 1:0.

20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Испании сыграет против сборной Италии. В третьем туре группового этапа испанцы встретятся со сборной Албании.