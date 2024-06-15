Испания уступила по владению мячом — впервые за 136 матчей! Но показала, как собирается выиграть Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
16:00Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
19:00Испания3Хорватия0
Группа B2-й тайм
тв
22:00Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
00
3
Албания
00
4
Хорватия
10
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
23:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания уступила по владению мячом — впервые за 136 матчей! Но показала, как собирается выиграть Евро

Разгром Хорватии впечатляет.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Сколько раз мы слышали, что клубный футбол и футбол сборных — почти два разных вида спорта. Если в первом случае ставка на системный подход и каждодневные тренировки может стать гарантом успеха на дистанции, то на краткосрочных международных турнирах на первый план выходят другие вещи — в первую очередь физическая подготовка, эмоциональный настрой и психологическая устойчивость.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 15.06.2024, 19:00

Испания3Хорватия0

Удерживать высокое качество командных взаимодействий на чемпионатах мира и Европы — дело очень тяжелое и неблагодарное. Потому в последние 10 лет на больших турнирах сборных торжествовали не догматичные команды, а те, кто был лучше готов в моменте и подстраивался под быстро меняющиеся обстоятельства.

Вот и сейчас в качестве главных фаворитов Евро изначально рассматривались сборные Англии и Франции — команды, под завязку набитые звездами. Но первые же матчи турнира заставили нас обратить внимание на два других коллектива — из Германии и Испании. Немцы растоптали шотландцев в матче-открытии 5:1 и сделали это без ярко выраженного форварда, а успех принес четкий гейм-план Нагельсманна и топовое взаимопонимание футболистов. Местная пресса в восторге, и теперь ожидания от бундестим улетели куда-то за облака.

С Испанией произошла похожая история. В первом туре «красная фурия» уже в первом тайме прошлась катком по сборной Хорватии (3:0) и продемонстрировала, что и с Моратой на острие, и с молодыми Уильямсом и Ямалем в качестве игроков поддержки можно деклассировать одну из самых опытных команд континента. А главное — теперь понятно, что банду Луиса де ла Фуэнте также можно вписывать в число главных фаворитов.

Йошко Гвардиол из Хорватии в паре с Ламином Ямалом из Испании | Источник: Reuters

Испанцы не удивили ни в одном компоненте — все тот же контроль мяча, высокая линия обороны и ставка на позиционные атаки. Но, как и любая матерая команда, эта сборная умеет грамотно разыгрывать разные сценарии. В случае с первым голом поймали хорватов на высоко поднятой линии защиты. Во втором в роли бомбардира выступил скрытый герой полузащиты Руис. В третьем Карвахаль замкнул подачу с фланга из центра штрафной. С одной стороны — необычные заходы для испанцев (на тики-таку это мало походило), с другой — а кто-то сомневался, что исполнители такого класса умеют решать и подобные эпизоды?

Во втором тайме фаворит просто доводил дело до логического завершения. Хорваты в отличие от шотландцев не остались в меньшинстве, потому совсем уж неприличный счет на табло мы не увидели. Но испанская сборная показала, что умеет контролировать игру и не придумывает себе проблемы на ровном месте (как это было с той же Хорватией на прошлом Евро). Что интересно — испанцы впервые за 136 матчей уступили сопернику по владению мячом (47 процентов против 53), но общая картина воспринималась даже более цельно, чем когда команда бесконечно перекатывала мяч при Луисе Энрике. Контроль не просто за счет владения, а через позиционную оборону с обилием вертикальных передач — такого в исполнении испанцев мы не видели давно. Но главное — пока это дает результат.

Родри — хребет, обеспечивающий баланс. И это еще один козырь «красной фурии». Опорник «Ман Сити» не только рулит игрой, но и выполняет огромный объем черновой работы. Если с гениальным, но малоподвижным Бускетсом Испания была уязвима в переходных фазах, то Родри за счет своей энергии и чтения игры в зародыше гасит атаки соперников, которые могли стать голевыми. Да, с Хорватией привез пенальти, но там низко села вся команда.

Конечно, переоценивать команду де ла Фуэнте пока все же не стоит. Разгром Хорватии — значимое достижение, но шашечные не показали ничего стоящего, а остроту начали создавать, когда соперник сам сбавил обороты.

Испанец Дани Карвахаль празднует свой третий гол вместе с товарищами по команде | Источник: Reuters

В любом случае Испания достала свои козыри, но турниры сборных — вещь непредсказуемая. Сколько раз мы видели, когда начинавшая за здравие команда затем терпела фиаско (как было с Нидерландами на Евро-2008), и наоборот, когда после провала в стартовом туре обороты набирались после паузы (пример — Испания на ЧМ-2010). Так что пока фиксируем — «красная фурия» сделала большой шаг к плей-офф, но дальше может произойти все что угодно. Все-таки суперзвезд в атаке нет, а значит, ставка и дальше будет делаться на систему.

Автор: Марк Бессонов

Испания
3:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
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