Лука Модрич назвал победу Испании над Хорватией заслуженной
Хорваты уступили сборной Испании со счетом 0:3.
Хорваты уступили сборной Испании со счетом 0:3.
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал итоги матча с Испанией.
«Это не тот результат, на который мы надеялись, но что есть, то есть. У нас есть еще два матча, чтобы исправиться и улучшить ситуацию. В первом тайме мы были сами не свои, нам не хватало энергии, мы находились слишком далеко от их игроков. Они нас за это наказали.
У нас тоже были шансы, но это был один из тех матчей, когда что ни попробуй, вск не получается. Во втором тайме мы улучшили игру и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, их победа была заслуженной. Возможно, счет был немного завышен.
У нас больше нет права на ошибку, мы должны восстановиться и выиграть предстоящие матчи. В каком-то смысле это хорошо, потому что мы знаем, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать. Нам нужно хорошо подготовиться, проанализировать, что пошло не так, и стать намного лучше, особенно в плане энергии», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.
Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 39 лет, играет на пятом по счету чемпионате Европы, дебютировав на континентальных первенствах в 2008 году. Полузащитник провел 176 матчей за сборную, в которых забил 25 мячей. Модрич выступал за загребское «Динамо», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал», в составе которого хорват шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.
19 июня в матче второго тура группового этапа сборная Хорватии сыграет против Албании. В третьем туре группового этапа хорваты встретятся с действующими чемпионами Европы из Италии.