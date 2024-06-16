Ламин Ямаль: Я в восторге от своего дебюта на Евро
16-летний футболист сборной Испании прокомментировал свое выступление в дебютном матче на чемпионате Европы с Хорватией (3:0).
16-летний футболист сборной Испании прокомментировал свое выступление в дебютном матче на чемпионате Европы с Хорватией (3:0).
«Я в восторге от победы и моего дебюта на Евро! Мы уже думаем о следующем матче. В сборной я играю на команду — так, как скажет тренер. Могу быть на фланге или в центре, могу атаковать, создавать моменты или отрабатывать в обороне. У нас эффективная, трудолюбивая команда, и месяцы напряженной работы сегодня принесли свои плоды.
Тренер считает, что я и Нико Уильямс хорошо проявляем себя в обыгрыше, поэтому он хочет, чтобы мы подходили к подающему угловой, когда зарабатываем его. Когда я увидел, что Дани Карвахаль побежал на ближнюю штангу, то подал на него, и он прекрасно завершил атаку.
Мы одна семья и мы уверены в своих силах. Начать турнир с подобной победы над таким соперником — очень важно для команды. Но мы уже сконцентрированы на следующей игре против Италии», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.
Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вышел на поле против сборной Хорватии (3:0) в возрасте 16 лет и 338 дней. Предыдущий рекорд был установлен на прошлом Евро футболистом сборной Польши Кацпером Козловским — 17 лет 246 дней.
На 45-й минуте Ямаль ассистировал Дани Карвахалю и стал самым молодым автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы, побив рекорд 40-летней давности.
20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Испании сыграет против сборной Италии, которая в другом матче группы B переиграла команду Албании (2:1).