Ламин Ямаль: Я в восторге от своего дебюта на Евро

«Я в восторге от победы и моего дебюта на Евро! Мы уже думаем о следующем матче. В сборной я играю на команду — так, как скажет тренер. Могу быть на фланге или в центре, могу атаковать, создавать моменты или отрабатывать в обороне. У нас эффективная, трудолюбивая команда, и месяцы напряженной работы сегодня принесли свои плоды.



Тренер считает, что я и Нико Уильямс хорошо проявляем себя в обыгрыше, поэтому он хочет, чтобы мы подходили к подающему угловой, когда зарабатываем его. Когда я увидел, что Дани Карвахаль побежал на ближнюю штангу, то подал на него, и он прекрасно завершил атаку.



Мы одна семья и мы уверены в своих силах. Начать турнир с подобной победы над таким соперником — очень важно для команды. Но мы уже сконцентрированы на следующей игре против Италии», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.