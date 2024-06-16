Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия — Албания

Игра проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой сборной Италии со счетом 2:1. Кьеза не отметился результативными действиями, но часто угрожал ворота соперников, а также стал лучшим в матче по совершенным обводкам — четыре. Федерико провел на поле 77 минут, после чего был заменён на своего одноклубника Андреа Камбьязо.

Сборная Италии пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, но уже к 16-й минуте сумела выйти в счете вперед, благодаря голам Бастони и Бареллы.

26-летний Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. До этого он играл за «Фиорентину». В активе футболиста 48 матчей за сборную Италии, в которых он забил 7 голов. В составе сборной Италии Федерико выиграл предыдущий чемпионат Европы. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста составляет в 35 миллионов евро.