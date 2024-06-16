Отцы шестерых игроков Евро-2024 ранее выступали на ЧЕ

Среди таких игроков вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, полузащитник сборной Румынии Янис Хаджи, нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, форвард французской команды Маркус Тюрам, нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает Sport.es.

Отец Каспера Шмейхеля Петер Шмейхель в составе сборной Дании принимал участие в чемпионатах Европы в 1988, 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992-м стал победителем. Отец Дейли Блинда Данни Блинд принимал участие в чемпионате Европы в 1988 (победитель), 1992, 1996 годах.

Отец Яниса Хаджи Георге Хаджи принял участие в трёх чемпионатах Европы (1984, 1996 и 2000). Отец Федерико Кьезы Энрико Кьеза участвовал в чемпионате Европы в 1996 году. Отец Маркуса Тюрама Лилиан Тюрам принял участие в четырёх розыгрышах турнира (1996, 1998, 2000 (победитель), 2004). Отец Франсишку Консейсау Сержиу Консейсау участвовал в турнире в 2000 году.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала.