Непомнящий: Дальше немцам будет сложнее, они все растратили в игре с шотландцами

«С одной стороны Германия и была фаворитом, а с другой — с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но, тем не менее, мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».