Дркушич: Если бы не верил в плей-офф Словении на Евро — не стал бы футболистом

«Не знаю, какая задача будет, мы не хотим сами себе создавать давление. Знаем и чувствуем, что у нас сильная команда, едем в Германию, чтобы показать хороший футбол. Верю ли, что Словения может выйти в плей-офф? Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом. Самое главное наше качество — это атмосфера в команде, мы все очень хорошие друзья; на поле и в раздевалке», — приводит слова Дркушича Metaratings.