Россия на Евро-2024 болеет за сборную, в которую никто не верит. Что не так с Сербией?

По многим опросам сборная Сербии — в сердце большинства россиян. Из-за отсутствия на континентальном турнире команды Карпина предпочтения понятны — болеть надо за тех, кто ближе. Даже не территориально, а ментально. И здесь выбор очевиден. Даже по опросу, который запустил «Чемпионат», Сербия — уверенный лидер. Да, возможно она идёт в связке с более элитными командами, но, уверен, каждому хочется, чтобы братская страна забралась на Евро-2024 как можно дальше.

Сербию критиковали после вылета с ЧМ-2022 в Катаре. Но почти ничего не изменилось

Наибольшая вера в Сербию была полтора года назад, когда команда приехала в Катар. Многие эксперты считали, что мрачные времена для страны в прошлом и нынешнее суперпоколение будет писать новую историю. Да, не все они уже молоды, но достаточно опытны, чтобы проявить себя. Душан Тадич, Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич плюс на тот момент главный нападающий Серии А Душан Влахович. От этих парней ждали минимум четвертьфинала, учитывая то, как уверенно они прошли отбор. Но, как это часто бывает, реальность оказалась хуже.

Окей, в первом матче проиграли Бразилии. При этом выглядели неплохо — бежали в атаку, создавали моменты. Однако соперник выглядел уж очень прагматично. Что происходило дальше — объяснить сложно. Бездарный матч с Камеруном, когда 3:1 превратились в 3:3. Но даже перед последним туром многое зависело от сербов — побеждай Швейцарию и выходи в плей-офф. Команда Драгана Стойковича опять вела в счёте и опять упустила преимущество. Итог — поражение и четвёртое место в группе.

Стойкович стал главным антигероем. Общественность требовала смены тренера, но у него нашлись влиятельные покровители. И легенде югославского футбола дали ещё один шанс — путь на Евро-2024. Состав почти не изменился, как и схема игры. Да, при нынешней ситуации и простой группе не попасть на турнир было даже сложнее, чем попасть. Сербы задачу решили, пусть и со второго места, дважды уступив Венгрии. Герои всё те же: у Митровича 5+1, у Тадича — 2+4.

Какой Сербия будет на турнире? Мало кто понял выбор состава на Евро-2024

Недоверие к тренеру и сомнения в перспективах команды на Евро-2024 вызваны не только результатами. Хотя в этом году сербы разгромно проиграли России и Австрии, с трудом победили Кипр и закинули три мяча Швеции. Выбор заявки на турнир тоже вызвал много вопросов. В первую очередь это касается обороны — самой проблемной линии команды. Мало кто понял, почему в итоговый список не попал защитник «Зенита» Страхиня Эракович. Ведь команда играет в три центральных, а в последние годы Эракович часто выходил в «тройке». Он даже ездил на турнир в Катар. А тут — неожиданный игнор. Зато тренер пригласил Неманью Стоича, у которого всего два матча за сборную.

Футбол Евро 2024 Группа C, 16.06.2024, 22:00 Сербия - Англия -

В целом от Сербии не ждут никаких тактических сюрпризов: команда, скорее всего, сыграет по схеме 3−5−2 со Страхиней Павловичем, Николой Миленковичем и Неманьей Гуделем в центре обороны. Чуть выше — Милинкович-Савич, Тадич, Иван Илич, а впереди вся ставка на Влаховича, Митровича и быстрые фланги. По подготовительным матчам было видно: Стойкович не думает над какими-то изысками в игре — в основном нас ждут предсказуемый акцент на фланговую игру и подачи.

Зато многого ждут от сербских болельщиков. В Германии уже переживают: в местных СМИ завирусилась цитата от правоохранителей, что якобы в страну едут 400−500 сербских хулиганов, которые хотят разрушить дружелюбную атмосферу перед матчем. В Англии подхватили панику и теперь раздувают её через медиа. Хотя каких-либо фактических данных нет. Только предположения.

При этом фанаты самих англичан в переделки попадают куда чаще. Мы помним это по Евро-2016. Так что переживать за своё здоровье им точно не стоит. И можно спокойно поболеть за сборную — ведь любой результат в стартовом матче, кроме победы, станет провалом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241644&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.