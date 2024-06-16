Великие неудачники: что ждет Англию на Евро

Помог судья из СССР

Сборная Англии — фаворит на каждом турнире, но за всю историю она лишь однажды выиграла крупный турнир — домашний чемпионат мира 1966 года с помощью гола-фантома имени Тофика Бахрамова. В чемпионатах Европы команда участвовала 10 раз и трижды поднималась на пьедестал. В 1968 и 1996 годах выиграла бронзу, в 2021-м дошла до финала, но в серии послематчевых пенальти уступила итальянцам.

Разделались с Италией

Отборочный турнир к чемпионату Европы англичане прошли без серьезных проблем, во многом благодаря победам над основными конкурентами итальянцами (со счетом 3:1 и 2:1). Максимум очков они взяли также в матчах с командой Мальты (2:0, 4:0), по четыре в играх с соперниками из Украины (2:0, 1:1) и Северной Македонии (7:0, 1:1). В итоге в квалификации было выиграно шесть встреч при двух ничьих (разница забитых и пропущенных мячей — 22:4), а отрыв от ставшей второй сборной Италии составил шесть баллов.

Лучшим бомбардиром с восемью мячами стал капитан команды Гарри Кейн, занявший четвертое место в споре бомбардиров отборочного раунда, четыре раза отличился Букайо Сака.

Самый дорогой тренер

Гарет Саутгейт возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством англичане дважды добились весомых успехов: в 2018 году дошли до полуфинала чемпионата мира, где уступили хорватам, а в 2021-м стали вице-чемпионами Европы. Но путь на мировом первенстве — 2022 завершился в четвертьфинале.

Саутгейт становился призером чемпионатов Европы и как тренер (2021), и как игрок (1996). Его соглашение с национальной федерацией завершается в конце нынешнего года, и результат на Евро будет определяющим фактором на переговорах. К слову, у Саутгейта самая большая зарплата из тренеров команд, вышедших на Евро (5,8 млн евро в год). По данному показателю Саутгейт опережает, в частности, немца Юлиана Нагельсмана (4,8) и работающего с командой Португалии испанца Роберто Мартинеса (4,0).

Вечное проклятие

Многолетним капитаном и лидером команды является нападающий Гарри Кейн. Форварду принадлежат рекорды результативности как в «Тоттенхэме», так и в сборной Англии. Но все команды, за которые он выступал, никогда ничего не выигрывали.

Со сборной за девять лет завоевано лишь серебро чемпионата Европы. Перед началом прошлого сезона футболист перешел в «Баварию», до этого 11 раз подряд побеждавшую в чемпионате Германии. Обновил несколько рекордов клуба, забил 44 мяча в 45 матчах, но судьба саркастически улыбнулась — лишь третье место в таблице Бундеслиги.

Евро-2024, пожалуй, одна из последних надежд 30-летнего форварда добиться яркой командной победы. И ему в этом призваны помочь уже добившиеся мирового признания Джуд Беллингем и Фил Фоден.

20-летний хавбек «Реала» Беллингем выделяется неординарными действиями и провел впечатляющий клубный сезон, увенчав его победой в Лиге чемпионов. А 23-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фоден является одной из самых заметных фигур в составе бессменного в последние годы чемпиона Англии. В минувшем сезоне на его счету 19 мячей и восемь результативных передач в премьер-лиге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241644&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Юный джокер

Одной из надежд является полузащитник «Челси» Коул Палмер. В апреле в неполные 22 года игрок сделал первый хет-трик в карьере, поразив ворота «Манчестер Юнайтед», а спустя 10 дней оформил покер в ворота «Эвертона». 22 мяча за сезон в АПЛ принесли Палмеру второе место в гонке бомбардиров, он уступил лишь норвежцу Эрлингу Холанду (27). За сборную он провел только три матча, но уже успел открыть голевой счет. На чемпионате Европы Палмер, возможно, не будет выходить в основном составе, но шансы проявить себя у него, несомненно, появятся.

Строгость схемы при разнообразии в атаке

Саутгейт умеет в отдельных матчах правильно разобрать соперника и старается максимально нивелировать его сильные стороны. Не всегда это удается полностью, но часто заготовки срабатывают. В то же время порой тренер выбирает прагматичные и чрезмерно осторожные тактические схемы.

При этом у англичан, вероятно, самая сильная атакующая линия на чемпионате Европы. Потягаться с ними на бумаге могут разве что французы. Лидеры обладают высоким потенциалом и склонны к неординарным решениям. Многое будет зависеть от того, получат они возможности для нешаблонных, рискованных действий или будут загнаны в жесткие рамки выбранного тактического плана. Задача Саутгейта — найти баланс между грозной атакой и не всегда прочной обороной. Многое прояснят матчи группового этапа, ведь сербы, датчане и словенцы вряд ли будут играть первым номером.

Грилиш и Магуайр мимо заявки

Саутгейту при выборе окончательного состава пришлось резать по живому. К удивлению многих, в списке не нашлось места двум игрокам основного состава последних лет. Вне заявки оказались представители клубов Манчестера: проведший 36 матчей за сборную хавбек Джек Грилиш и защитник Гарри Магуайр (63 игры).

Англичане в марте и июне провели четыре товарищеских матча — против команд Бразилии (0:1), Бельгии (2:2), Боснии и Герцеговины (3:0) и Исландии (0:1).

Календарь на Евро:

16 июня. Сербия — Англия (Гельзенкирхен)

20 июня. Дания — Англия (Франкфурт-на-Майне)

25 июня. Англия — Словения (Кёльн)