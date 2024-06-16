Великие неудачники: что ждет Англию на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16:00ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
19:00СловенияДания
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
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22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
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тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
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Группа DНе начался
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Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
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2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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10.07W47W48
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Дания
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Нидерланды
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2
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Польша
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Австрия
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Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
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00
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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Великие неудачники: что ждет Англию на Евро

Сборная Англии в очередной раз стартует на Евро с намерением взять титул. РИА Новости Спорт в преддверии турнира в Германии представляет вечных фаворитов с яркими плюсами и выпуклыми минусами.

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Источник: AP 2023

Помог судья из СССР

Сборная Англии — фаворит на каждом турнире, но за всю историю она лишь однажды выиграла крупный турнир — домашний чемпионат мира 1966 года с помощью гола-фантома имени Тофика Бахрамова. В чемпионатах Европы команда участвовала 10 раз и трижды поднималась на пьедестал. В 1968 и 1996 годах выиграла бронзу, в 2021-м дошла до финала, но в серии послематчевых пенальти уступила итальянцам.

Разделались с Италией

Отборочный турнир к чемпионату Европы англичане прошли без серьезных проблем, во многом благодаря победам над основными конкурентами итальянцами (со счетом 3:1 и 2:1). Максимум очков они взяли также в матчах с командой Мальты (2:0, 4:0), по четыре в играх с соперниками из Украины (2:0, 1:1) и Северной Македонии (7:0, 1:1). В итоге в квалификации было выиграно шесть встреч при двух ничьих (разница забитых и пропущенных мячей — 22:4), а отрыв от ставшей второй сборной Италии составил шесть баллов.

Лучшим бомбардиром с восемью мячами стал капитан команды Гарри Кейн, занявший четвертое место в споре бомбардиров отборочного раунда, четыре раза отличился Букайо Сака.

Самый дорогой тренер

Гарет Саутгейт возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством англичане дважды добились весомых успехов: в 2018 году дошли до полуфинала чемпионата мира, где уступили хорватам, а в 2021-м стали вице-чемпионами Европы. Но путь на мировом первенстве — 2022 завершился в четвертьфинале.

Саутгейт становился призером чемпионатов Европы и как тренер (2021), и как игрок (1996). Его соглашение с национальной федерацией завершается в конце нынешнего года, и результат на Евро будет определяющим фактором на переговорах. К слову, у Саутгейта самая большая зарплата из тренеров команд, вышедших на Евро (5,8 млн евро в год). По данному показателю Саутгейт опережает, в частности, немца Юлиана Нагельсмана (4,8) и работающего с командой Португалии испанца Роберто Мартинеса (4,0).

Вечное проклятие

Многолетним капитаном и лидером команды является нападающий Гарри Кейн. Форварду принадлежат рекорды результативности как в «Тоттенхэме», так и в сборной Англии. Но все команды, за которые он выступал, никогда ничего не выигрывали.

Со сборной за девять лет завоевано лишь серебро чемпионата Европы. Перед началом прошлого сезона футболист перешел в «Баварию», до этого 11 раз подряд побеждавшую в чемпионате Германии. Обновил несколько рекордов клуба, забил 44 мяча в 45 матчах, но судьба саркастически улыбнулась — лишь третье место в таблице Бундеслиги.

Евро-2024, пожалуй, одна из последних надежд 30-летнего форварда добиться яркой командной победы. И ему в этом призваны помочь уже добившиеся мирового признания Джуд Беллингем и Фил Фоден.

20-летний хавбек «Реала» Беллингем выделяется неординарными действиями и провел впечатляющий клубный сезон, увенчав его победой в Лиге чемпионов. А 23-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фоден является одной из самых заметных фигур в составе бессменного в последние годы чемпиона Англии. В минувшем сезоне на его счету 19 мячей и восемь результативных передач в премьер-лиге.

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Юный джокер

Одной из надежд является полузащитник «Челси» Коул Палмер. В апреле в неполные 22 года игрок сделал первый хет-трик в карьере, поразив ворота «Манчестер Юнайтед», а спустя 10 дней оформил покер в ворота «Эвертона». 22 мяча за сезон в АПЛ принесли Палмеру второе место в гонке бомбардиров, он уступил лишь норвежцу Эрлингу Холанду (27). За сборную он провел только три матча, но уже успел открыть голевой счет. На чемпионате Европы Палмер, возможно, не будет выходить в основном составе, но шансы проявить себя у него, несомненно, появятся.

Строгость схемы при разнообразии в атаке

Саутгейт умеет в отдельных матчах правильно разобрать соперника и старается максимально нивелировать его сильные стороны. Не всегда это удается полностью, но часто заготовки срабатывают. В то же время порой тренер выбирает прагматичные и чрезмерно осторожные тактические схемы.

При этом у англичан, вероятно, самая сильная атакующая линия на чемпионате Европы. Потягаться с ними на бумаге могут разве что французы. Лидеры обладают высоким потенциалом и склонны к неординарным решениям. Многое будет зависеть от того, получат они возможности для нешаблонных, рискованных действий или будут загнаны в жесткие рамки выбранного тактического плана. Задача Саутгейта — найти баланс между грозной атакой и не всегда прочной обороной. Многое прояснят матчи группового этапа, ведь сербы, датчане и словенцы вряд ли будут играть первым номером.

Грилиш и Магуайр мимо заявки

Саутгейту при выборе окончательного состава пришлось резать по живому. К удивлению многих, в списке не нашлось места двум игрокам основного состава последних лет. Вне заявки оказались представители клубов Манчестера: проведший 36 матчей за сборную хавбек Джек Грилиш и защитник Гарри Магуайр (63 игры).

Англичане в марте и июне провели четыре товарищеских матча — против команд Бразилии (0:1), Бельгии (2:2), Боснии и Герцеговины (3:0) и Исландии (0:1).

Календарь на Евро:

  • 16 июня. Сербия — Англия (Гельзенкирхен)
  • 20 июня. Дания — Англия (Франкфурт-на-Майне)
  • 25 июня. Англия — Словения (Кёльн)

Олег Богатов

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Испания
Испания
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