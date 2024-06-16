«Всегда рады помочь России. Жаль, что сейчас нечем». Яркие фанаты Хорватии на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16:00ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
19:00СловенияДания
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
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Группа BНе начался
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25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
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25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
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5.07W39W37
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5.07W41W42
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6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Шотландия
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Словения
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2
Дания
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Сербия
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4
Англия
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Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
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3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всегда рады помочь России. Жаль, что сейчас нечем». Яркие фанаты Хорватии на Евро-2024

Андрей Панков — из Берлина.

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Источник: Tullio Puglia / UEFA / Getty Images

Чемпионат Европы для Берлина, где пройдёт финал, начался матчем Испания — Хорватия. Хотя при этом в самом городе о турнире не напоминает практически ничего. Даже в аэропорту минимум плакатов с символикой Евро.

Но хорватских фанатов это волнует мало. Они буквально захватили все поезда, идущие в сторону Олимпийского стадиона, — и захватили их громко. Некоторые были настолько заряжены, что дрались прямо в вагоне.

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Перекидываюсь фразами сразу с несколькими группами хорватских фанатов. Когда узнают, что я из России, говорят одно и то же: «Mother Russia». Буквально все. Горан — болельщик Хорватии, признаётся: «Было время, я смотрел чемпионат России чаще, чем АПЛ. Почти все наши крутые футболисты играли у вас? Почему теперь всё иначе?».

Вопрос риторический. Так что мы быстро меняем тему разговора, в который включается полностью разрисованный в национальные цвета Лука: «Брат, знаешь, а я ведь был на матче Англия — Хорватия, когда мы вытащили вас на Евро! Мы всегда рады помочь России, наши народы мыслят одинаково. Жаль, что сейчас нам нечем вам помочь, потому что вас тут нет».

Но нет, не все хорваты так дружелюбны. Из-за недоработки организаторов пришлось пробираться ко входу для прессы через огромную толпу болельщиков, которые быстро устроили давку. Люди буквально гудели в мою сторону, а кто-то даже угрожал втащить — всё из-за аккредитации, которая и оправдывала прорыв сквозь толпу.

Перед стадионом давка. Всё-таки первый топ-матч! | Источник: Чемпионат.com

Испанцы наоборот были спокойны. Не такие громкие, передвигались небольшими группами, а перед матчем развлекались тем, что пинали мяч в воздух и смотрели, куда он упадёт.

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Ну, а лучшая характеристика игры — после первого тайма огромное число болельщиков обеих сборных провели время в очередях за талисманами турнира и сосисками. Испанская сборная была сегодня намного сильнее.

Завершился же этот день в Берлине красивым закатом и испанскими песнями в метро.

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Андрей Панков

Испания
3:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
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