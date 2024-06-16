Те самые русские с флагами на матче-открытия Евро — мы их нашли! Как попали на стадион и как реагируют вокруг?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16:00ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
19:00СловенияДания
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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13
2
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Албания
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Хорватия
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Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:07 (мск), источник: Sport24

Те самые русские с флагами на матче-открытия Евро — мы их нашли! Как попали на стадион и как реагируют вокруг?

Из Белгорода и Йошкар-Олы — в Мюнхен.

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Те самые русские с флагами на матче-открытия Евро — мы их нашли! Как попали на стадион и как реагируют вокруг? | Источник: Sport24

Матч-открытие Евро-2024 Германия — Шотландия посетили 65 052 зрителя. Среди них было как минимум несколько граждан России. Всем бросился в глаза растяг с российским флагом и надписью «Белгород». Он расположился у самого поля за воротами, куда в первом тайме забивали Вирц, Мусиала и Хаверц. Особенно четко флаг был виден, когда Кай в добавленное время готовился пробить пенальти.

Источник: Скриншот из трансляции матча

Sport24 связался с двумя российскими болельщиками, пришедших на стадион в Мюнхене с нашим триколором.

Василий, болельщик из Белгорода

Свою фамилию и личность Василий предпочел не раскрывать.

— Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом — в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!

— Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?

— Поживем — увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться.

Источник: Соцсети

— Как пронесли флаг? Неужели на пункте досмотра не было проблем?

— Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого — и все. Все быстро и легко. Было примерно все так же, как и у нас в России — досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.

— Не ловили косых взглядов?

— Нет. «Вы из России и вы все негодяи» — ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались — никакого внимания на нас особенно не обращали.

— Давно посещаете матчи с этим флагом?

— С ЧМ-2018. С флагом — целая история. Он у меня сначала был один. А на финале в «Лужниках» поменялся этим флагом с девчонками из Венесуэлы. А себе сделал новый, такой же. Для «Белгорода» это третий выезд, и второй — на Евро.

— Рядом висел еще один триколор. Что значит «Нулевка»?

— Так называется наше сообщество болельщиков. Мы катаемся по разным турнирам, начиная с ЧМ-2014 в Бразилии.

Название связано с тем, что перед футболом мы собираемся, выпиваем пивка и настраиваемся на матч. Так скажем, нулевой тайм. Если присмотреться, на этом флаге более мелким шрифтом напечатаны названия городов и поселков, которые представляют наши участники. Каждый ездит с флагом своего населенного пункта.

— Сопоставите организацию Евро с ЧМ-2018 и тем, как все было в Петербурге в 2021-м?

— Организация точно сильно лучше, чем на чемпионате мира в Катаре. Пиво можно пить даже на стадионе — а это приятно любому болельщику. Люди ходят с российскими флагами. Неприязни, о которой рассказывают по телевизору, нет. Уже пообщались и с немцами, и с шотландцами. Все понимают: политика есть политика, а спорт — совершенно другое.

— На Евро много россиян?

— Человек сто точно — это только те, с кем знаком и общался.

Олеся Иванова, болельщица из Йошкар-Алы

— В своем телеграме вы послали УЕФА. А на матч пронесли флаг страны, не участвующей в Евро. Не боитесь депортации?

— Не боюсь. У них нет никаких оснований меня наказывать. «УЕФА, идите на … [фиг]» — прямой посыл. Почему Россия отстранена, а другие страны, такие как Израиль, которые ведут боевые действия, продолжают участие в международных соревнований?

Источник: Соцсети

Пускай они ответят на этот вопрос, а мы компанией завтра едем на матч сборной Сербии. И там, поверьте мне, ожидается очень много людей с российскими триколорами. А на матче открытия мы встретили много русскоговорящих местных — здоровались и улыбались, им было приятно слышать родную речь.

— Другое отношение увидели?

— Пока нет. Шотландцы и немцы очень дружелюбны, вокруг праздничная атмосфера. Меня сильно впечатлили шотландские болельщики. Здорово поют, поддерживают, носят национальную одежду — невероятно!

Со стороны немецкой полиции и местных жителей тоже нет вообще никаких претензий. Все удивляются: «Вы из России?» Немцы думают, что нам приехать в Германию сложно. Объясняла им, что россияне ездят через третьи страны в Европу без каких-либо проблем. Я, например, летела через Стамбул. Знаю тех, кто приехал в Германию из Москвы, Белгорода, Казани, других городов. Дальше отправлюсь с ними в Гельзенкирхен, потом на неделю в Дюссельдорф. Воскресенье — большой день для всех россиян: играет сборная Сербии. Всей компанией пойдем на игру, будем очень болеть за сербов.

А мы уже побывали и в Берлине и даже не почувствовали отсутствие сборной России на этом Евро. Там самая большая фан-зона для российских болельщиков в Германии!

— Это где?

— В Трептов-парке, прямо рядом с памятником воину-освободителю.

— Какой нашли организацию матча в Мюнхене?

— Далеко не лучшая. Очень длинные очереди. Досмотры перед стадионом прошли легко, и пронести любой флаг и символику было нетрудно. Проход на стадион занимает уйму времени. У метро не было автобусов до арены, очереди собирались уже там. Организаторы не разрулили это и после матча. А ушли мы за десять минут до финального свистка — чтобы избежать толпы.

К сожалению, матч-открытие немного подкачал. Сама церемония — вообще ничего особенного, на троечку. Надеюсь, это лишь издержки первого дня. А так мне есть с чем сравнить — бывала в Санкт-Петербурге на ЧМ и на Евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Сравните?

— В 2021-м еще не кончилась пандемия, атмосфера была не такая волшебная. Но на 100% скажу: по организации крупных международных спортивных событий рядом с нашей страной никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность — в этом плане у нас все на несколько голов выше.

— Мигрантов встретили много?

— Очень сложно увидеть именно немца, работающего на стадионе. Стюарды и обслуживающий персонал в большинстве своем из стран Ближнего Востока — пакистанцы, например.

— Полиция дала фанатам рекомендации меньше пить пиво и больше курить марихуану.

— Тоже читала эту статью. Понятия не имею, где это продается. А вот пиво — везде: и на стадионе, и вокруг стадиона. Стоит 7 евро плюс депозит 3 евро за стакан — его можно сдать и получить деньги обратно.

Владислав Шапиро

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