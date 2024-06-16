Те самые русские с флагами на матче-открытия Евро — мы их нашли! Как попали на стадион и как реагируют вокруг? | Источник: Sport24

Матч-открытие Евро-2024 Германия — Шотландия посетили 65 052 зрителя. Среди них было как минимум несколько граждан России. Всем бросился в глаза растяг с российским флагом и надписью «Белгород». Он расположился у самого поля за воротами, куда в первом тайме забивали Вирц, Мусиала и Хаверц. Особенно четко флаг был виден, когда Кай в добавленное время готовился пробить пенальти.

Источник: Скриншот из трансляции матча

Sport24 связался с двумя российскими болельщиками, пришедших на стадион в Мюнхене с нашим триколором.

Василий, болельщик из Белгорода

Свою фамилию и личность Василий предпочел не раскрывать.

— Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом — в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!

— Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?

— Поживем — увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться.

Источник: Соцсети

— Как пронесли флаг? Неужели на пункте досмотра не было проблем?

— Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого — и все. Все быстро и легко. Было примерно все так же, как и у нас в России — досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.

— Не ловили косых взглядов?

— Нет. «Вы из России и вы все негодяи» — ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались — никакого внимания на нас особенно не обращали.

— Давно посещаете матчи с этим флагом?

— С ЧМ-2018. С флагом — целая история. Он у меня сначала был один. А на финале в «Лужниках» поменялся этим флагом с девчонками из Венесуэлы. А себе сделал новый, такой же. Для «Белгорода» это третий выезд, и второй — на Евро.

— Рядом висел еще один триколор. Что значит «Нулевка»?

— Так называется наше сообщество болельщиков. Мы катаемся по разным турнирам, начиная с ЧМ-2014 в Бразилии.

Название связано с тем, что перед футболом мы собираемся, выпиваем пивка и настраиваемся на матч. Так скажем, нулевой тайм. Если присмотреться, на этом флаге более мелким шрифтом напечатаны названия городов и поселков, которые представляют наши участники. Каждый ездит с флагом своего населенного пункта.

— Сопоставите организацию Евро с ЧМ-2018 и тем, как все было в Петербурге в 2021-м?

— Организация точно сильно лучше, чем на чемпионате мира в Катаре. Пиво можно пить даже на стадионе — а это приятно любому болельщику. Люди ходят с российскими флагами. Неприязни, о которой рассказывают по телевизору, нет. Уже пообщались и с немцами, и с шотландцами. Все понимают: политика есть политика, а спорт — совершенно другое.

— На Евро много россиян?

— Человек сто точно — это только те, с кем знаком и общался.

Олеся Иванова, болельщица из Йошкар-Алы

— В своем телеграме вы послали УЕФА. А на матч пронесли флаг страны, не участвующей в Евро. Не боитесь депортации?

— Не боюсь. У них нет никаких оснований меня наказывать. «УЕФА, идите на … [фиг]» — прямой посыл. Почему Россия отстранена, а другие страны, такие как Израиль, которые ведут боевые действия, продолжают участие в международных соревнований?

Источник: Соцсети

Пускай они ответят на этот вопрос, а мы компанией завтра едем на матч сборной Сербии. И там, поверьте мне, ожидается очень много людей с российскими триколорами. А на матче открытия мы встретили много русскоговорящих местных — здоровались и улыбались, им было приятно слышать родную речь.

— Другое отношение увидели?

— Пока нет. Шотландцы и немцы очень дружелюбны, вокруг праздничная атмосфера. Меня сильно впечатлили шотландские болельщики. Здорово поют, поддерживают, носят национальную одежду — невероятно!

Со стороны немецкой полиции и местных жителей тоже нет вообще никаких претензий. Все удивляются: «Вы из России?» Немцы думают, что нам приехать в Германию сложно. Объясняла им, что россияне ездят через третьи страны в Европу без каких-либо проблем. Я, например, летела через Стамбул. Знаю тех, кто приехал в Германию из Москвы, Белгорода, Казани, других городов. Дальше отправлюсь с ними в Гельзенкирхен, потом на неделю в Дюссельдорф. Воскресенье — большой день для всех россиян: играет сборная Сербии. Всей компанией пойдем на игру, будем очень болеть за сербов.

А мы уже побывали и в Берлине и даже не почувствовали отсутствие сборной России на этом Евро. Там самая большая фан-зона для российских болельщиков в Германии!

— Это где?

— В Трептов-парке, прямо рядом с памятником воину-освободителю.

— Какой нашли организацию матча в Мюнхене?

— Далеко не лучшая. Очень длинные очереди. Досмотры перед стадионом прошли легко, и пронести любой флаг и символику было нетрудно. Проход на стадион занимает уйму времени. У метро не было автобусов до арены, очереди собирались уже там. Организаторы не разрулили это и после матча. А ушли мы за десять минут до финального свистка — чтобы избежать толпы.

К сожалению, матч-открытие немного подкачал. Сама церемония — вообще ничего особенного, на троечку. Надеюсь, это лишь издержки первого дня. А так мне есть с чем сравнить — бывала в Санкт-Петербурге на ЧМ и на Евро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241644&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сравните?

— В 2021-м еще не кончилась пандемия, атмосфера была не такая волшебная. Но на 100% скажу: по организации крупных международных спортивных событий рядом с нашей страной никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность — в этом плане у нас все на несколько голов выше.

— Мигрантов встретили много?

— Очень сложно увидеть именно немца, работающего на стадионе. Стюарды и обслуживающий персонал в большинстве своем из стран Ближнего Востока — пакистанцы, например.

— Полиция дала фанатам рекомендации меньше пить пиво и больше курить марихуану.

— Тоже читала эту статью. Понятия не имею, где это продается. А вот пиво — везде: и на стадионе, и вокруг стадиона. Стоит 7 евро плюс депозит 3 евро за стакан — его можно сдать и получить деньги обратно.