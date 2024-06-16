Кевин Де Брейне оценил шансы сборной Бельгии на Евро-2024

«На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы. Но весь секрет в том, чтобы набрать форму по ходу турнира, а когда ты набрал обороты, произойти может всё что угодно. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же, как во время подготовки к Евро.



Хороший старт важен всегда. Победа в первом матче — это отлично, но мы [также] выиграли первый матч на чемпионате мира — 2022 и всё равно не вышли из группы. Постараемся как можно лучше провести подготовку в ближайшие дни и быть готовыми как психологически, так и физически. Надеюсь, матч со Словакией станет для нас хорошим стартом», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.