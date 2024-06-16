Юпамекано: Защитнику лучше лечь спать пораньше, если завтра ему играть против Мусиалы

«Мусиала — волшебник. Тебе действительно нужно лечь спать пораньше для того, чтобы у тебя была возможность защититься от него (смеётся). С ним ничего нельзя предугадать, он танцует с мячом. Джамал так легко и быстро разворачивается. Иногда на тренировках я намеренно отдаю ему сильные передачи, а ему удаётся развернуться одним касанием. Он производит на меня впечатление», — приводит слова Юпамекано L"Équipe.