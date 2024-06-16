Кин — о Шотландии в матче с Германией: Они хотели войти в историю? Что ж, они это сделали

«Энди Робертсон, в футбол нужно играть агрессивно! Особенно, если ты играешь против значительно более сильного соперника! Игра была великолепной, но, Боже мой, на таком уровне нужно избивать противников! Нельзя просто отойти от них в сторону, как это сделала Шотландия! Шотландцы говорят о том, что нужно было сделать после матча! Вы не можете сказать, что у вас был план, потому что это чушь собачья! О чём он вообще говорит? Они сказали, что войдут в историю, что ж, они это сделали, потому что играли отвратительно. Единственное, в чём я должен отдать ему должное, так это в том, что он не стал прятаться от болельщиков после такой игры», — приводит слова Кина BBC Sport.