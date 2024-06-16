Кафу объяснил, почему Карвахаль один из лучших защитников мира

«Я долгое время говорил, что он один из лучших в мире. Он крайний защитник, который идёт вперёд. Крайний защитник, который отдаёт передачи. Крайний защитник, который забивает голы, и ему это нравится», — приводит слова Кафу EFE.

Вчера, 15 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Испании и Хорватии (3:0). На 45+2-й минуте встречи Карвахаль забил третий гол испанской национальной команды.