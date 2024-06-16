Саутгейт определил капитанов сборной Англии на Евро-2024

«У нас очень открытые отношения со всеми игроками. На данный момент мы собрали небольшую группу лидеров для участия в турнире: Гарри Кейн, Кайл Уолкер, Деклан Райс, Джуд Беллингем. В нашей сборной много молодых игроков. Всегда важно знать, что думают футболисты. У них хороший взгляд на жизнь, хороший опыт. Я хочу узнать мнение четырёх парней, ведь они также работают в разных возрастных группах команды, так что они смогут понять, что происходит с каждым из наших футболистов. В команде 26 человек, и не так-то просто следить за каждым из них каждый день. Вы хотите начать этот диалог. Иногда, когда речь заходит о молодых игроках, они, как правило, неохотно подходят к главному тренеру и говорят о том, что они думают, поэтому вам нужно иметь представление о том, что происходит внутри команды», — приводит слова Саутгейта интернет-издание Daily Mail.