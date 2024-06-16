Кириченко: Мой гол Греции был не таким уж и быстрым, а рекорд игрока Албании — надолго

«Когда Албания быстро забила итальянцам, вспомнил свой гол в ворота Греции. Уже знал, что этот гол будет самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый — 23-я секунда. Поздравляю Байрами.



Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.