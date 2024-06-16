Кака — о сборной Англии на Евро-2024: Пришло их время победить

«В прошлый раз команда Гарета Саутгейта была на волосок от победы, и я думаю, что у них все получится. В настоящий момент с национальной командой происходит что-то особенное. Игроки и команда действительно хороши. Финал против Италии дал не тот результат, которого болельщики хотели, но сейчас команда стала более зрелой.



Кроме того, английская Премьер-лига — лучшая лига в мире. В ней играет много футболистов сборной, но также и других игроков со всего мира, так что стандарты Премьер-лиги помогли развитию многих игроков в команде Гарета Саутгейта. Так что, да, я действительно верю, что английская команда взрослеет, и, возможно, пришло их время победить в Германии», — приводит слова Кака интернет-издание Daily Mail.