Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

Читайте также В Германии полиция открыла огонь по мужчине с топором на шествии фанатов

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков, что в случае неподобающего поведения на улицах Германии, их билеты на матчи Евро-2024 будут аннулированы. Также агрессивных фанатов будет ждать запрет на посещение матчей внутри страны.

FA будет содействовать работе немецких правоохранителей на поединках сборной Англии — она предоставит собственную охрану и стюардов, которые буду следить за порядком. Первую игру на Евро-2024 англичане проведут сегодня, 16 июня, в 22:00 мск против сборной Сербии.