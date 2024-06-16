Жуть на Евро-2024. Мужчина с киркой бросился на полицию — его подстрелили. Видео

Стрельба на Евро-2024: полиция открыла огонь на мужчину с топором, видео, подробности скандала, что случилось | Источник: Чемпионат.com

В Германии чуть не случилась трагедия. В воскресенье днём мужчина, вооруженный киркой и зажигательной смесью, сначала пытался пробиться в толпу болельщиков сборной Нидерландов, а потом напал на полицейских.

По данным Bild, около 40 тысяч нидерландцев перед матчем с Польшей прогуливались по улице Рипербан в Гамбурге. Полицией был обнаружен подозрительный мужчина с киркой в руках и коктейлем Молотова. В правоохранительных органах считают, что он мог оказаться в толпе и взорвать зажигательную смесь.

Однако инцидент удалось предотвратить. Преступника идентифицировали и провели против него операцию. Хотя мужчина явно не собирался сдаваться и попытался наброситься на силовиков с киркой. Попытка успехом не увенчалась, после чего он решил сбежать. Полиция попросила его положить на землю оружие и зажигательную смесь. Он отказался. После чего были сделаны предупредительные выстрелы, на которые тоже не было реакции. А дальше — огонь в сторону преступника. Bild утверждает, что мужчина был ранен в ногу. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241650&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— В данное время нападавший получает медицинскую помощь в больнице. Пока мы не видим никаких признаков того, что в этой истории есть связь с футболом. Ведь инцидент произошел недалеко от станции скоростной железной дороги Рипербан, более чем в километре от официальной фан-зоны, — цитирует Bild официального представителя правоохранительных органов в Германии.

Утверждается, что для пресечения беспорядков на улицах Гамбурга сейчас работают около 200 полицейских, плюс им помогают федеральные службы.

Матч Польша — Нидерланды в эти минуты проходит в Гамбурге.