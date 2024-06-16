Автор быстрейшего гола в истории Евро Байрами: «Не думал, что мой мяч настолько особенный»

Хавбек поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы уже на 22-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему сборной России Дмитрию Кириченко, который отличился в матче Евро-2004 против Греции на 67-й секунде.

«Я немного удивлен, потому что не знал, что мой гол настолько особенный для Евро. Для меня важно забивать за свою страну и свою команду», — приводит слова Байрами сайт УЕФА.