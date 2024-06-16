Легенда сборной Бразилии навал своего фаворита Евро-2024 | Источник: Газета.Ру

«В прошлый раз команда Гарета Саутгейта была на волосок от победы, и я думаю, что у них всё получится. я действительно верю, что английская команда взрослеет. Возможно, пришло их время победить в Германии», — сказал Кака.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. Также англичанам на групповом этапе предстоит сыграть с национальными командами Дании и Словении.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.