Тренер сборной Словении Кек: Уверен, мы не будем туристами на Евро-2024

«У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен. Есть много игроков, которые прошли через юношеские сборные и сейчас являются стабильными игроками взрослой команды. Яка Бийол вырос в фантастического игрока, как и Адам Черин. Уверен, что Словения не будет туристом на ЕВРО-2024. Хочу, чтобы ребята показали себя. И они дадут бой. Почему бы нам не задуматься о выходе из группы?» — приводит слова Кека офицальный сайт УЕФА.