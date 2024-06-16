Фигу — о сборной Португалии: У нашего футбола светлое будущее

«У португальского футбола светлое будущее с учетом невероятного таланта нашего нынешнего поколения и постоянного притока многообещающей молодежи благодаря работе академий. У Португалии сильная команда с хорошим балансом между опытными игроками и перспективной молодежью. Как и на чемпионате мира, исход Евро часто решают детали, что затрудняет прогнозы. Тем не менее Португалия входит в число пяти главных фаворитов турнира», — приводит слова Фигу журналист Джанлука Ди Марцио.

В состав сборной Португалии входят два самых возрастных игрока Евро-2024 — защитник «Порту» Пепе (41 год) и нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду (39 лет). Есть в команде Роберто Мартинеса и перспективные игроки в возрасте 22 лет и младше — Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Франсишку Консейсао («Порту»), Антониу Силва («Бенфика») и Жоао Невеш («Бенфика»).

51-летний Луиш Фигу завершил профессиональную карьеру футболиста в 2009 году. Полузащитник выступал за лиссабонский «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер». Фигу провел 127 матчей за сборную Португалии, в которых забил 32 мяча. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро-2000 и серебряным — Евро-2004.

На Евро-2024 сборная Португалии играет в группе F, где ее соперниками станут команды Чехии, Турции и Грузии. Стартовый матч чемпионата Европы португальцы проведут 18 июня против чехов.