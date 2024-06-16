Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии

«С национальной командой у меня ещё есть возможность выиграть Евро. Я надеюсь, что мы выиграем, если выйдем в финал, но мы должны думать о первом матче, так как он очень важен. Австрия — очень хорошая команда, и у них есть тренер-тактик, который знает, как удивить», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.