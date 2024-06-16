Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды — Польша

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча с Польшей в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Встреча в рамках группы D завершилась победой подопечных Роналда Кумана — 2:1. Победный гол на счету вышедшего на замену Ваута Вегхорста.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249029&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Коди Гакпо пробежал 7,9 км при максимальном ускорении 30,8 км/час. Он нанес 4 удара за 81 минуту. В конце второго тайма вместо него вышел на поле Джереми Фримпонг из леверкузенского «Байера».

25-летний Гакпо с января 2023 года играет за «Ливерпуль», до этого Коди выступал за «ПСВ» (Эйндховен). В минувшем сезоне нидерландец провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.