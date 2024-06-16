Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды — Польша
Футболист «Ливерпуля» забил один из двух мячей своей команды.
Футболист «Ливерпуля» забил один из двух мячей своей команды.
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча с Польшей в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Встреча в рамках группы D завершилась победой подопечных Роналда Кумана — 2:1. Победный гол на счету вышедшего на замену Ваута Вегхорста.
Коди Гакпо пробежал 7,9 км при максимальном ускорении 30,8 км/час. Он нанес 4 удара за 81 минуту. В конце второго тайма вместо него вышел на поле Джереми Фримпонг из леверкузенского «Байера».
25-летний Гакпо с января 2023 года играет за «Ливерпуль», до этого Коди выступал за «ПСВ» (Эйндховен). В минувшем сезоне нидерландец провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
Вместе со сборными Нидерландов и Польши в группе D играют команды Франции и Австрии. 21 июня, в своем следующем матче на Евро-2024, «оранжевые» сыграют с подопечными Дидье Дешама.