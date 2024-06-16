Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на Евро, превзойдя своего отца
Ворота сборной Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с командой Словении будет защищать Каспер Шмейхель.
Ворота сборной Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с командой Словении будет защищать Каспер Шмейхель.
Как сообщает Opta Sports, 37-летний Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на чемпионатах Европы.
Каспер превзошел своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.
Матч между сборными Словении и Дании на стадионе в Штутгарте начнется в 19:00 мск.