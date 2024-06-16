Журналист GiveMeSport Браун: Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в твиттере говорят, что да

«Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в твиттере говорят, что да. Лично я скучаю по той российской команде Аршавина и Гуса, это было славно смотреть. Я даже купил футболку и надеялся, что они выиграют тот турнир. Они были моей любимой командой», — сказал Браун в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.