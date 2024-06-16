Журналист GiveMeSport Браун: Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в твиттере говорят, что да
Журналист издания GiveMeSport Пол Браун ответил на вопрос, скучают ли британцы по сборной России на чемпионате Европы-2024.
Журналист издания GiveMeSport Пол Браун ответил на вопрос, скучают ли британцы по сборной России на чемпионате Европы-2024.
«Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в твиттере говорят, что да. Лично я скучаю по той российской команде Аршавина и Гуса, это было славно смотреть. Я даже купил футболку и надеялся, что они выиграют тот турнир. Они были моей любимой командой», — сказал Браун в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Напомним, российская команда не была допущена до участия в Евро-2024 из-за событий на Украине. На чемпионате Европы-2020 россияне не вышли из группы, заняв последнее место.