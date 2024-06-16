Переживший остановку сердца Эриксен забил первый гол Дании на ЧЕ

Кристиан Эриксен открыл счет в матче против Словении в группе C на Евро-2024. Футболист отличился после передачи нападающего немецкого «Вольфсбурга» Йонаса Винда на 17-й минуте матча.

Во время прошлого чемпионата Европы в июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца в игре против сборной Финляндии. Футболиста реанимировали прямо на поле. Впоследствии датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который устраняет угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца.

В Италии запрещено играть с таким устройством, поэтому футболисту, на тот момент выступавшему за «Интер», пришлось расторгнуть контракт с миланским клубом. Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед». Помимо упомянутых клубов, Эриксен на протяжении своей карьеры играл за «Аякс», «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд».