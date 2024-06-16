Грязная провокация против сербов. Албанцы полезли и получили отпор: эксклюзивное видео скандальной драки на Евро
Колос — с места событий.
Колос — с места событий.
Первый скандал на Евро-2024 случился. И прогнозируемо это произошло перед игрой Сербия — Англия. Мысли о том, что что-то может случиться именно сегодня, были еще до начала турнира: Гельзенкирхен очень маленький городок. А фанаты из Англии и Сербии славятся своим горячим темпераментом. Плюс не сказать, что сильно любят друг друга.
Но англичане, как ни странно, в скандале замешаны не были. Группу сербских болельщиков, которые отдыхали в одном из ресторанов, атаковали албанцы. В ход пошли стулья и прочие подручные средства.
Дальше Гельзенкирхен превратился в какой-то ад. Моментально абсолютно все кафешки города оцепили полицейские. Причем в некоторых случаях представителей закона было больше, чем посетителей заведений.
Тот злосчастный ресторан на время и вовсе оказался заблокирован. Никого не впускали, никого не выпускали. Чуть позже по одному полицейские начали выводить сербских болельщиков для последующего обыска и допроса.
Сами сербы при этом оптимизма не теряли и постоянно создавали атмосферу своими фирменными зарядами.
Спустя полтора часа полицейские вывели всех сербских фанатов из всех прилегающих баров и в оцеплении повели к метро.
Дальше — дорога на стадион.
Проблемой еще оказался тот факт, что вокруг этого метро отдыхали в основном англичане. Но родоначальники футбола ограничились лишь нецензурными кричалками в адрес сегодняшних соперников. Тем не менее, станцию пришлось примерно минут на 15 полностью закрыть.