Фабио Капелло: Спаллетти все сделал правильно в матче с Албанией
Известный в прошлом футбольный тренер заявил, что на месте главного тренера сборной Италии принял бы те же решения.
Известный в прошлом футбольный тренер заявил, что на месте главного тренера сборной Италии принял бы те же решения.
«Быстрый гол аутсайдера всегда переворачивает игру. Италия грамотно сыграла, получили преимущество, а дальше играли во владение. Спаллетти все сделал правильно, я бы мог дать такие же инструкции. Первая победа есть, ждем следующих матчей», — приводит слова Капелло «Советский спорт».
15 июня в матче на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк» сборная Италии со счетом 2:1 переиграла Албанию, несмотря на пропущенный гол на первой минуте встречи.
20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Италии сыграет против сборной Испании, которая в своем первом матче на Евро-2024 разгромила команду Хорватии. Итальянцы являются действующими победителями континентального первенства — они обыграли сборную Англии в серии пенальти в финале Евро-2020.
Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 года до лета 2015-го. Последним матчем во главе национальной команды России для итальянского специалиста стала игра квалификации на Чемпионат Европы 2016 года со сборной Австрии — 0:1. Последним местом работы специалиста, которому 18 июня исполнится 78 лет, стал китайский клуб «Цзянсу Сунин». В апреле 2018 года Капелло объявил о том, что завершает тренерскую карьеру.