Фабио Капелло: Спаллетти все сделал правильно в матче с Албанией

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«Быстрый гол аутсайдера всегда переворачивает игру. Италия грамотно сыграла, получили преимущество, а дальше играли во владение. Спаллетти все сделал правильно, я бы мог дать такие же инструкции. Первая победа есть, ждем следующих матчей», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

15 июня в матче на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк» сборная Италии со счетом 2:1 переиграла Албанию, несмотря на пропущенный гол на первой минуте встречи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249022&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Италии сыграет против сборной Испании, которая в своем первом матче на Евро-2024 разгромила команду Хорватии. Итальянцы являются действующими победителями континентального первенства — они обыграли сборную Англии в серии пенальти в финале Евро-2020.