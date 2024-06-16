Шедевр Винна и Эриксена — единственное светлое пятно. Дания не справилась со Словенией и рискует провалиться, как на ЧМ-2022 | Источник: AFP 2023

Предыдущий чемпионат Европы — особая история для сборной Дании. Пожалуй, тогда нынешняя версия «Алой гвардии» была на пике своих возможностей и играла за пережившего в стартовом матче сердечный приступ Эриксена. Кристиан тогда зажигал и в отборочном турнире набрал 8 (5+3) результативных баллов, а его история сплотила команду. Датчане выползли из группы с единственной победой над Россией (4:1) и в итоге остановились в шаге от финала, проиграв в дополнительное время Англии (1:2).

Потом была Лига наций, где скандинавы оставили за спиной Францию и лишь одно очко уступили вышедшей в «Финал четырех» Хорватии. А вот чемпионат мира в Катаре — настоящая катастрофа. Как с точки зрения качества игры, так и в плане результата. Ничья с Тунисом и поражения от Франции и Австралии принесли последнее место в группе. Причем эхо той неудачи звучало и на старте отбора на нынешний Евро, где случилось поражение от Казахстана (2:3), а Кьер на правах капитана запретил автору дубля Хейлунну давать послематчевое интервью.

В квалификации Дания и пробившаяся на континентальное первенство спустя 24 года Словения друг друга хорошо изучили. Не без труда — а местами со скрипом — датчане набрали четыре очка (2:1, 1:1) и как раз после победы над балканцами оформили путевку в Германию. Так что, воздавая должное сопернику, Каспер Юльманн перед новой встречей не стеснялся называть свою команду фаворитом. И как же красиво Дания свой статус подтвердила, открыв счет! Голевой пас пяткой в исполнении Винна (из-под защитника «Сочи» Дркушича) можно пересматривать бесконечно, и мы это еще не раз сделаем — когда появится подборка самых ярких моментов турнира.

И очень символично, что свой первый гол на европейских чемпионатах забил Эриксен — спустя 1100 дней после того, как он находился между жизнью и смертью. Причем Кристиан еще и вошел в историю как автор самого возрастного датского гола на континентальных турнирах (32 года и 132 дня). А в списке лучших снайперов сборной он с 42 мячами теперь делит пятое место с Оле Мадсеном. До лидера рейтинга Даль-Томассона десять результативных ударов, только не стоит забывать — Эриксен играет в средней линии. А если бы не пауза в карьере — отрыв мог быть меньше.

Что до Каспера Шмейхеля, который забрал у своего знаменитого отца Петера очередное достижение и в 37 лет стал самым возрастным датским вратарем на Евро, то поводов сказать о нем что-то по итогам первого тайма не возникло. Ну разве что упомянуть прыжок голкипера после опасного, но чуть неточного дальнего удара Шешко. Главный словенский талант, которого хотел видеть в «Милане» Златан Ибрагимович (россонери отпугивают отступные в 50 миллионов евро), лишь раз вышел из тени. В центре же внимания чаще оказывались защитники во главе с бывшим футболистом ЦСКА Бийолом.

Но чем ближе был финальный свисток, тем сильнее менялся характер игры. Словения в какой-то момент превратилась в разбушевавшегося медведя, которого разбудили во время спячки. Промахнулись из хороших позиций Черин и Шпорар, едва не сломал штангу Шешко, и, в конце концов, Шмейхеля после дальнего удара Янжи поставил в тупик рикошет от собственного игрока. Вот она — цена момента, в котором еще при минимальном преимуществе датчан Облак остановил удар Хейлунна.

Спасать игру — а ничья для Дании с ее амбициями скорее ближе к поражению — были срочно отправлены Поульсен и Дольберг. Юльманн пошел ва-банк, но ставка не сыграла.

Второй подряд провал скандинавов на крупном турнире вполне возможен. А Словения явно не собирается выполнять в группе роль мальчиков для битья.